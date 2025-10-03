La Navidad asoma por el barrio de Los Remedios

La Asociación de Comerciantes de Los Remedios y el distrito han nombrado a Julián García de la Borbolla González Heraldo Real. Será el en cargado de recoger las cartas de los Reyes Magos el 29 de diciembre por las calles de esta zona de la ciudad. Nacido en Sevilla en septiembre de 1969 es el mayor de cuatro hermanos. En 1973 llegó con su familia al barrio de Los Remedios, donde ha residido durante toda su vida. Pasó su infancia en la calle Santa Fe, cursó sus primeros años en la guardería de las Tres Torres, en Virgen de Luján. Posteriormente estudió en el Colegio de los Padres Blancos .

Vinculado siempre a Los Remedios, contrajo matrimonio con Enriqueta Mauri Alarcón, vecina del barrio donde residen en Virgen del Valle. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos: cuatro hijas y un hijo. Hoy, además, disfruta de la compañía de tres nietos.

En el ámbito profesional, Julián García de la Borbolla ha desarrollado su carrera como empresario y directivo en varias Compañías como Prodiel , Green Tie Capital, actualmente en Shell, multinacional en la que ocupa cargo de responsabilidad dentro de su rama de energías renovables.

Comprometido con su ciudad y con su club R. Betis del que fue miembro de la Comisión Oficial del Centenario en 2005 , en 2011 elo nombraron presidente de la Fundación Heliópolis. En 2011 tuvo el honor de ser designado Heraldo de Sevilla, protagonizando uno de los momentos más entrañables de las fiestas navideñas de la ciudad. Años más tarde lo designaron como miembro de la Comisión de Benito Villamarín en 2016 .

Hombre profundamente ligado a su barrio, socio Del Real Circulo de Labradores, amante de la Navidad y de las tradiciones sevillanas, Julián García de la Borbolla ha sabido conjugar su vida familiar, profesional y social con un fuerte compromiso con Sevilla y, en especial, con Los Remedios. Barrio que lo vio crecer el y a sus 5 hijos y donde ahora disfrutan sus nietos.