Una noche de emociones y reconocimientos en honor a la Psicología andaluza

Bajo la cúpula luminosa del histórico Casino de la Exposición de Sevilla, la psicología andaluza vivió este viernes su noche más especial. La Noche de la Psicología, organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO), reunió a profesionales, autoridades y representantes de instituciones y medios en una ceremonia que conjugó emoción, reconocimiento y un profundo compromiso con la salud mental.

El acto, conducido con maestría por la periodista Mabel Mata, se desarrolló con un tono cercano, participativo y lleno de momentos de conexión entre el público y los protagonistas de la velada.

La apertura institucional corrió a cargo de la viceconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral, quien destacó la importancia de la colaboración entre las administraciones y los profesionales de la psicología en la atención integral a la ciudadanía. Le siguió el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso Torres, que subrayó el papel esencial de la psicología en la protección social y la convivencia.

El turno más emotivo llegó con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, cuyas palabras marcaron un punto de inflexión en el acto. Maeztu quiso dedicar un sentido mensaje a la familia de Sandra Peña, reafirmando su compromiso con la protección de los menores y la prevención del acoso. Evocó su reciente visita al colegio Irlandesas de Loreto, y rechazó, con voz serena, "todo tipo de acoso, incluso el que se dirige hacia las presuntas acosadoras", recordando que "no se combate el dolor con más dolor". Sus palabras fueron seguidas de un largo y sentido aplauso que envolvió el auditorio en un silencio emocionado.

Cerró el bloque inaugural el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, José Tenorio Iglesias, quien recordó que "la Psicología ofrece ciencia con humanidad", y reivindicó el papel protagonista de la profesión "en la construcción de una sociedad más consciente, más sana y más justa".

La periodista de Diario de Sevilla, Cristinal Valdivieso, recogió el premio en nombre del periódico. / José Ángel García

Durante la ceremonia, el COP-AO entregó sus cuatro galardones anuales a entidades que, desde distintos ámbitos, contribuyen al bienestar psicológico y social. Entre los premiados, el Diario de Sevilla, y el Grupo Joly, reconocido por su compromiso sostenido con la divulgación del bienestar emocional y la salud mental, recogido por su redactora especializada en salud, Cristina Valdivieso Gómez. También fueron distinguidos RTVA Canal Sur Radio y Televisión, la Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias, y la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, en su 50 aniversario formando a profesionales al servicio de la sociedad.

La solemnidad de los reconocimientos dio paso al arte. El Mago de la Música sorprendió al público con una interpretación tan original como brillante del Concierto de Aranjuez, que arrancó ovaciones y sonrisas. Después, la Tuna de Derecho inundó el salón de alegría y compás con un repertorio que rezumaba sevillanía por los cuatro costados, aportando el toque chispeante y festivo a la velada.

Un discreto cóctel puso el broche final a una noche en la que la psicología, la música y la emoción caminaron de la mano. Una celebración de la ciencia y la humanidad, pero también del compromiso colectivo por una sociedad más empática y saludable.