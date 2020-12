Las diez noticias más vistas en Diario de Sevilla en 2020

Se dice que "la alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud", una alegría que ha quedado mermada por un año 2020 al que pocas cosas positivas se le han podido exprimir, y una salud que se ha quebrantado debido a la pandemia y a un protagonista principal llamado coronavirus. Miles de muertes, confinamientos, toques de queda y algún que otro sobresalto más, han marcado unos 365 días que, gracias a Dios, llegan a su fin el próximo jueves 31 de diciembre.

La Nochevieja de este año es atípica pero especial. Las doce uvas marcarán el inicio de un 2021 en el que están puestas muchas esperanzas, esperanzas personificadas en las dosis de las vacunas que ya están batallando contra el virus.

Aunque hacer cábalas viendo la realidad imperante es un error, todo el mundo sueña con unos meses estivales donde las reminiscencias de esa normalidad arrebatada volverán a nuestras vidas. Se dice que la experiencia es un grado y que debe servir para seguir adelante. Por ello, hemos realizado un top 10 de las noticias más vistas en este 2020 ya que, una simple vista atrás, nos servirá para coger impulso y recordar que la vida sigue ahí, que estamos aquí a pesar de todo.

La decisión que mantuvo en vilo a los padres

La enseñanza fue uno de los primeros sectores que sufrió los estragos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Con la situación especial que estaba viviendo España y las diferentes comunidades autónomas, la Junta de Andalucía empezó a sopesar el cierre de colegios, institutos y facultades ante el aumento descontrolado de los contagios y los focos que se producían en las aulas. Aunque el Gobierno andaluz afirmaba estar en una situación de contención leve, la realidad es que la educación paró por completo.

Las mascarillas KN95, una de las que más polémica suscitó

Uno de las herramientas sanitarias que nos acompañan desde el inicio de la pandemia son las mascarillas. Desde que estallara la crisis sanitaria, las mascarillas se convirtieron en un elemento más del día a día y salieron tantos modelos que las autoridades sanitarias se llevaron meses diciendo cómo, cuándo y por qué había que llevar unas u otras. Al final, muchas como las KN95 dejaron de comercializarse.

Juan y Medio en defensa de Amancio Ortega

Amancio Ortega se ha caracterizado durante la pandemia por poner dinero, instalaciones, maquinaria y mucho interés para ayudar a los diferentes colectivos que estaban en primera línea de batalla contra el coronavirus. Pues bien, aun realizando este tipo de actos, el dueño de Inditex sufrió numerosas críticas por unas acciones en las que gastó más de 60 millones de euros. Sin pelos en la lengua, Juan y Medio, quiso dar su apoyo al empresario y afirmó que "si no fuera por el altruismo, por la generosidad, de este hombre, no cabe duda de que habría muchas más desgracias que lamentar".

Mapa del Coronavirus en Sevilla

Esta nos coge muy de cerca. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, propuso hace varias semanas un pequeño proceso de desescalada en dos fases de cara a una Navidad sin sobresaltos. Ahora nos encontramos a las puertas de un nuevo año y parece que la incidencia por el virus se mantiene estable, algo que alivia a unos gobernantes que afirmaron no poder dormir por la situación de medidas y restricciones que estaban imponiendo a la sociedad y a los distintos sectores económicos como el comercio o la hostelería. Los usuarios de Diario de Sevilla siguieron muy de cerca la incidencia de la pandemia en Sevilla contada municipio a municipio en nuestro mapa.

El toque de queda en Andalucía

Tras la incidencia de la segunda ola del coronavirus y debido al aumento de casos y la incidencia acumulada en la comunidad autónoma, las autoridades sanitarias y el Gobierno de la Junta de Andalucía, decidieron cerrar toda actividad no esencial a las 18:00 y decretar el toque de queda a las 22:00. Este tipo de medidas fueron muy criticadas por la hostelería que se vio como diana de todos los problemas ocasionados por la pandemia. Según Juanma Moreno, fueron decisiones "duras y difíciles" pero que, sin lugar a dudas, debían tomarse.

Macarena Gómez, nuestro contenido más viral

No todo el año iba a ser solo coronavirus. Una de las noticias más vistas del diario estuvo protagonizada por la actriz andaluza Macarena Gómez que publicó una foto en sus redes sociales haciendo gala de una prominente nariz que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Gómez afirmaba, de manera irónica, lo siguiente: "vale, tenia dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y... me he agrandado la nariz!!!!!". Al final, el motivo de este cambio de apariencia era ensalzar la importancia del olfato y sus sensaciones, abanderando el proyecto viral del Smell Film de la Academia del Perfume.

La DGT y sus multas

La Dirección General de Tráfico ha tenido un año bastante movido. Lleva meses haciendo una reestructuración de las normas viales y ha llevado a cabo la implantación de nuevas multas de tráfico como la de no llevar los pies apoyados en el salpicadero. Esta práctica, además de ser una infracción grave, puede provocar daños severos en el pasajero si se tiene un accidente. En este sentido, la DGT fue clara afirmando que si saltara el airbag los daños en piernas y articulaciones serían muy graves.

Muerte del investigador José Luis Gómez-Skarmeta

Una de las noticias más tristes que deja este 2020. José Luis Gómez-Skarmeta, doctor científico perteneciente a la institución, fallecía el pasado mes de septiembre como consecuencia de un cáncer. De 53 años, desarrolló toda su labor profesional en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), un centro mixto del CSIC y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, en el Grupo de Regulación Génica y Morfogénesis. En concreto, se ocupaba de emprender estudios de genómica funcional para comprender el desarrollo, la evolución y las enfermedades genéticas humanas.

Susto en el despegue de un avión en el aeropuerto de Sevilla

Si tienes malas sensaciones, lo mejor es parar. Esto fue lo que tuvo que pensar el piloto de un vuelo de Ryanair que salía del aeropuerto sevillano de San Pablo. Según los pasajeros que vivieron la escena, el piloto tuvo que frenar, de manera forzosa, al percatarse de problemas técnicos en el avión. Al parecer, el problema estaba en una variación anómala en el sistema de velocidad del aparato. Los integrantes del vuelo tuvieron que permanecer a la espera antes de poder viajar, una situación que no gustó nada debido a los minutos que pasaron en el autobús en plena crisis sanitaria por el coronavirus.

Echando de menos los bares de Sevilla

Sea como fuere, el 2021 debe ser un año para brindar, disfrutar de la familia como nunca antes se ha hecho y qué mejor manera que hacerlo saboreando la sublime gastronomía que tiene esta bendita tierra. Está claro que la crisis económica provocada por la situación sanitaria hace que miles de personas no puedan permitirse disfrutar de la calle y sus bares como antes. Aún así, este listado para deleitar el paladar por menos de 10 euros es una buena opción para ir remontando "el vuelo" gastronómico.