Una nueva escuela de cocina en Los Remedios
La marca sevillana Ybarra inaugura “Cocinando con Ybarra”, una nueva escuela de cocina situada en el Mercado de Los Remedios
Un puesto del Mercado de Los Remedios acoge el primer Centro Gastronómico Digital de Sevilla
La programación de esta escuela ofrecerá talleres gastronómicos abiertos al público, en los que chefs y expertos compartirán técnicas y recetas creativas tanto locales como internacionales y, encuentros con Influencers que acercarán la cocina al mundo digital con propuestas diferentes y cercanas. También se realizarán eventos corporativos como showcookings o team buildings, ideales para empresas que busquen experiencias culinarias originales en la ciudad. Además, todas las actividades y talleres se presentan como un plan diferente para disfrutar, conocer nuevas personas y vivir la cocina de forma divertida y emocionante.
El primer taller de Cocinando con Ybarra se celebrará el 4 de octubre y estará dedicado al mundo del arroz. De la mano del chef Dani Martín (@elmantelenlamesa), los participantes aprenderán a elaborar diferentes estilos de arroz en un ambiente creativo, cercano y lleno de sabor.
Gracias a su ubicación en un mercado de abastos, en los talleres se trabajará con productos frescos, de temporada y de proximidad. Esta conexión con el mercado convierte a Cocinando con Ybarra en un espacio donde tradición e innovación se unen para crear experiencias gastronómicas de calidad.
Con esta iniciativa, Ybarra invita a los sevillanos y a los turistas a participar en un proyecto único, que no solo acerca la cocina al día a día, sino que también abre una ventana a la cultura gastronómica andaluza, permitiendo a quienes visitan la ciudad llevarse un recuerdo auténtico de Sevilla a través de la cocina.
Ya está disponible www.cocinandoYbarra.es , la nueva plataforma online donde podrás acceder y reservar fácilmente todos nuestros talleres y actividades gastronómicas para disfrutar de experiencias únicas en la cocina.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SAILGP