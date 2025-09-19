La nueva vida de la Abacería de San Lorenzo

La abacería de San Lorenzo tiene su propio sello, su esencia. Alejandra Respaldiza, que está al frente del local que se inaugura esta noche, sabe que eso es algo intrínseco al local. Ella trabajó con Ramón López de Tejada, la persona que se hizo cargo de la antigua abacería desde 1995 hasta 2023, donde pasó a manos de “un cliente habitual”, explicó la nueva responsable del local.

Aunque abrió como una especie de ultramarinos en 1995, en el año 2008 se convirtió en un restaurante especialmente conocido, además de por sus conservas, chacinas y vinos, por los guisos, potajes y cocidos de sus fogones.

El abogado Luis Miguel Martín Rubio compró el edificio a finales de 2023 pero la zona de hostelería estuvo dirigida por el hostelero Miguel Rodríguez, en un principio.

En esta etapa, ella ya estuvo al frente del negocio y, ahora, ha decido dar un paso adelante y capitanear un negocio lleno de sabor. La abacería de San Lorenzo es un sitio “muy señero” y ellos no querían que se perdiera ese sello, “por lo que he cogido el traspaso”, afirmó.

El local ha tenido algunas reformas, como que todo está en la planta baja, quedando los pisos superiores para otros usos. “Vamos a mantener la carta, aunque se incluirán algunas novedades como la ensaladilla de gambón al ajillo y el pancake de mechá desmigada con salsa de payoyo. A esto se suman los huevos de Juan, un guiño a los huevos de Ramón. Pero este es diferente, un plato hecho con nidos de patatas, con huevo frito, y gambas al ajillo. Todo ello sin dejar atrás las conservas y chacinas de siempre en el local.

Situada en una casa sevillana del siglo XVII, la Antigua Abacería de San Lorenzo mantiene la fachada y el torreón que la remata en la confluencia de las dos calles con las que hace esquina la edificación. La Antigua Abacería de San Lorenzo (calle Teodosio, 53) ha tratado de recuperar el espíritu de los establecimientos que proliferaban en la ciudad de Sevilla hasta la mitad del siglo XX. Tiendecitas en las que el propietario, mientras despachaba los productos que comprabas, te invitaba a probarlos y compartía con el cliente una copa de vino.

Y desde entonces, este rincón se ha convertido, como ocurre con los bares de toda la vida, en el punto de reunión del barrio. Tanto de los vecinos que viven en él como de los que tuvieron que buscar su hogar en otros lugares, pero también del sitio donde se recuerda a los que ya no están.