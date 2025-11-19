Radio Vida celebra 70 años: la emisora que cambió la voz de Sevilla

Radio Vida, la emisora que nació en 1955 en un pequeño palomar de la calle Trajano, ha celebrado su 70 aniversario este miércoles, 19 de noviembre, con un emotivo acto en la Universidad Loyola Andalucía. Profesionales históricos, estudiantes y representantes de la Compañía de Jesús repasaron el legado de la radio que revolucionó la comunicación y la vida cultural sevillana.

Una revolución desde un palomar

El campus de la Universidad Loyola se transformó en un gran estudio en directo para rememorar los orígenes de una emisora que comenzó con apenas 30 minutos diarios. Impulsada por el jesuita Manuel Linares junto a jóvenes de la congregación de Los Luises, Radio Vida se convirtió pronto en un soplo de modernidad en la Sevilla franquista. Frente a las emisoras oficiales, apostó por un formato juvenil, participativo y sorprendentemente libre para la época.

Foto de familia del acto celebrado en la Universidad Loyola / M. G.

El programa especial estuvo conducido por Joaquín López-Sáez, director de COPE Sevilla, quien fue enlazando los distintos testimonios y espacios dedicados a las voces que marcaron la historia de la emisora. Maricarmen de las Casas y Eva Montesinos recordaron programas emblemáticos, como Vida de Espectáculos, El Disco Afortunado o Saeta, mientras que los técnicos pioneros evocaron una radio “artesanal”, capaz de fabricar sus propios equipos con piezas de aviación y de protagonizar hitos como anunciar en primicia para España el asesinato de Kennedy.

Un momento del programa / M. G.

El impulso jesuita y la cultura que nació de la radio

Los padres Ildefonso Camacho y Sergio García destacaron la tradición comunicativa de la Compañía de Jesús, también responsable del Cine Club Vida, un foro cultural clave para jóvenes intelectuales, futuros líderes políticos y cineastas en los años 50 y 60.

Setenta años después, la magia sigue en el aire

Los alumnos de Loyola recrearon cuñas publicitarias de época y presentaron un trabajo sonoro sobre la evolución de la escucha hasta la era del podcast. El CEO de COPE, Javier Visiers, destacó la vigencia del medio gracias a su cercanía y emoción.

La consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, cerró el acto resaltando la importancia histórica y social de una emisora cuyo espíritu permanece vivo hoy en COPE Sevilla.