El restaurante De la O celebra la llegada del equinoccio con dos menús muy especiales

Manuel Llerena, jefe de cocina del trianero restaurante De la O, sigue inspirándose en la naturaleza y su profundo respeto a la hora de configurar sus nuevos menús. Lo vuelve a demostrar en la llegada del equinoccio de otoño, ese periodo del año en que los días son tan cortos, o tan largos, según se mire, como las noches.

Es el comienzo de un cambio de estación y en el restaurante sito en un lugar tan castizo como el Paseo de Nuestra Señora proponen que en la mesa de cada cliente, se disfrute de un día soleado dando un Paseo por el Campo (en el denominado "Menú día soleado") o, si prefiere la noche, dando un Paseo por la Costa ("Menú noche de luna llena", denominación del segundo).

En cada paseo, De la O propone diferentes paradas donde el cliente podrá disfrutar de una selección de los platos de su carta. Para elaborar estos menús se han agrupado los platos tomando como base "el origen" del producto. Por un lado el menú Noche de luna llena, propone ese paseo por la costa andaluza con platos que tienen su base en los pescados y mariscos de nuestras lonjas. La propuesta se desgrana en una ensalada de sandía a la brasa con bacalao confitado y cebolla encurtida en vinagre Jerez, o un crujiente de tarantelo de atún rojo de la almadraba Petaca Chico, de Barbate, acompañado de una espuma especiada de chocolate y una crema de maracuyá.

La parada 3 del 'Menú día soleado', el canelón relleno de calabaza asada y queso. / D.S.

Si el comensal se decanta por el Menú día soleado, las elaboraciones se nutren de los productos de la huerta y la campiña sevillana, tan fecundas y diversas. Entre otros platos se pueden degustar una tosta de ensaladilla de chicharrones de Cádiz con verduras encurtidas en vinagre de Jerez o una tartaleta de berenjenas asadas al carbón con paleta ibérica de bellota y migas de pastor.

En resumen, se trata de la primera vez que De la O propone, además de su carta habitual, una selección de platillos donde hacer una degustación de sus mejores platos. Es una demanda que ha sido solicitada durante años por muchos clientes y que a partir de ahora podemos encontrar en este restaurante a orillas del Guadalquivir.

Su propuesta de dos menús degustación en paralelo irá cambiando durante todas las estaciones. En esta primera, se han centrado en el equinoccio de otoño, donde el día y la noche disponen del mismo tiempo, y por eso los menús disponen del mismo número de paradas, cinco, y tienen el mismo coste, 42 euros. A partir de aquí con la llegada en diciembre del solsticio de invierno, cuando las noches sean más largas que los días, aparecerá una nueva fórmula, con un menú más largo que otro. Este sistema se irá aplicando a lo largo de todo el año, esperando la llegada del siguiente equinoccio o solsticio y siguiendo la estacionalidad de los productos que dan origen a nuevos platos.

Producto de temporada, estacionalidad, sostenibilidad. Y todo, plasmado en creaciones con mucho, mucho sabor. Como siempre ha hecho Manuel Llerena.