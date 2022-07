Newman y Woodward: la pareja indestructible

Desde el pasado fin de semana en HBO Max, The last movie stars nos trae un extraordinario recorrido por la historia de Paul Newman (1925-2008) y Joanne Woodward (1930, aún viva), pareja en la vida real desde 1958 y hasta 16 veces también juntos en la ficción, los más hermosos protagonistas de la última época dorada de Hollywood, actores y testigos de las convulsiones del sistema de los estudios y de unos Estados Unidos en plena transformación, pero sobre todo matrimonio indestructible fundado en el amor, el respeto, la amistad, la complicidad y la batalla constante por superar las adversidades de una vida no exenta de frustraciones, adicciones y tragedias.

Ethan Hawke encuentra en esta serie documental un atractivo formato en el que el presente y el propio proceso de elaboración dialogan con el pasado y la ficción a través del material de archivo recuperado y reconstruido, en especial las cintas de preparación de un libro por parte de Stewart Stern con entrevistas a la pareja y amigos, familiares y colaboradores (Gore Vidal, Martin Ritt, Elia Kazan, Stuart Rosenberg, Sydney Lumet, George Roy Hill…), pero también desde esas conversaciones a través de Zoom donde el actor y cineasta charla apasionadamente con quienes ponen voz a sus dos estrellas (George Clooney y Laura Linney) y a otros personajes de la historia y también con hijas, nietos, amigos y profesionales que, como Martin Scorsese, a la sazón productor ejecutivo de la serie, Paul Schrader, Sally Field o Richard Linklater, comentan la valía, los detalles, la importancia y la singularidad de su trabajo, el perfil más o menos secreto de su personalidad y sus muchas y celebradas cualidades humanas, de las que una última etapa volcada en la filantropía sigue siendo muy recordada por el público.

Más aun, The last movie stars establece un hermoso y emocionante diálogo entre la biografía y la ficción con unas soluciones de montaje donde el eco de las distintas etapas de la pareja, juntos o por separado, resuena en largas secuencias de los filmes que protagonizaron, de El largo y cálido verano (1958) a Mr. And Mrs. Bridge (1990), en un fluido juego de resonancias que, sobre todo en el caso de Newman, mas opaco en su personalidad profunda, revela a un actor que supo buscar y volcar en muchos de sus personajes, en la mejor tradición del Actor’s Studio donde se formó, los rasgos de carácter, no siempre complacientes, del hijo de un empresario deportivo que batalló con los fantasmas internos entre trago y trago.

Hawke hace así un magnífico acopio de materiales sonoros y visuales de diversa procedencia para entrelazarlos en un discurso cronológico fluido donde Newman y Woodward se dan el relevo en sus miradas a la profesión y a la vida íntima en pareja, a su desequilibrada experiencia familiar y a una autoconciencia como estrellas y artistas que desprende sinceridad a prueba de morbo y publicistas. Las frustraciones profesionales de ella después del matrimonio después de haber sido una de las jóvenes actrices más prometedoras de su tiempo, la gestión de la culpa de él tras la muerte por sobredosis de uno de sus hijos, el peso de una familia mixta en la que convivieron hijos de dos matrimonios, el compromiso político y el activismo en una época y un contexto donde no convenía señalarse demasiado, las escapadas a través del teatro, la danza o las carreras de coches, el alcoholismo tratado con tanta crudeza como comprensión… son algunos de los muchos asuntos que atraviesan los seis capítulos de una serie realmente extraordinaria.

El mejor cine polaco en abierto y a un golpe de clic

Iniciativa del Polish Film Institute, el Ministerio de Cultura polaco y la Unión Europea, la web 35mm.online alberga desde la semana pasada centenares de títulos de la historia del cine polaco, todos ellos con subtítulos en inglés y muchos en nuevas versiones restauradas.

Para ser más precisos, el servicio incluye 160 largometrajes de ficción, 71 documentales y hasta 474 trabajos de animación y programas de televisión, también más de 3.000 episodios de Polish Film Chronicle, el noticiario cinematográfico exhibido en los cines polacos entre 1944 y 1994.

Se trata de un proyecto ejemplar en lo que respecta a la recuperación y la difusión del patrimonio cinematográfico europeo, y ofrece una oportunidad única de revisitar o descubrir títulos de una de sus cinematografías más ricas, prestigiosas y celebradas y a autores clave de la modernidad como Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Aleksandr Ford, Krzystof Zanussi, Wojcieh Jerzy Has, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Skolimowski o Krzystof Kieslowski, y otros mucho menos conocidos o sin tanta proyección internacional.

Además de en la web, de diseño atractivo, bien organizado, limpio y accesible, las películas también pueden verse en dispositivos móviles descargándose una app para Android o iOS.

El estreno de la semana: ‘Vortex’

Siempre controvertido, el franco-argentino Gaspar Noé, autor de películas de impacto (Irreversible) y en constante búsqueda de nuevas formas visuales y narrativas (Enter the void), parece asentar y domar en Vortex esa tendencia al exceso con el retrato, ahora en pantalla partida, eso sí, de dos ancianos con demencia en sus últimos días, personajes a los que el legendario cineasta italiano Dario Argento y la musa nuevaolera Françoise Lebrun prestan la percha.