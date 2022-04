Pasión (cinéfila) en las plataformas

No es la Semana Santa el mejor periodo de estrenos de cartelera, aunque un Audiard menor (París, Distrito 13) tampoco es mala opción para escaparse a las salas. Más variada y estimulante se presenta la oferta de plataformas, donde pueden disfrutar de algunos estrenos interesantes o repescar otros que llevan unas semanas disponibles.

En la casa de la N roja, está recién aterrizada la personal y nostálgica odisea espacial de Richard Linklater a su infancia en Houston, Apollo 10 1/2, un filme de animación (adulta) que rememora la vida de clase media suburbial y la felicidad de consumo y cultura popular justo cuando los astronautas ponían pie en la Luna el verano de 1969. Desde mañana estará también disponible en Netflix la nueva película de Jota Linares, Las niñas de cristal, incursión en el mundo de la danza donde parece resonar mucho en su sinopsis argumental competitiva y obsesiva el eco de El cisne negro de Aronofsky.

En Movistar+ y otras plataformas con servicio bajo demanda tienen frescas las incorporaciones de algunos títulos importantes de 2021: por ejemplo, Tres pisos, de Nanni Moretti, apasionante incursión en las relaciones paterno-filiales y otras ansiedades contemporáneas a través de los vecinos de un edificio romano; también ambientada en Roma, pero en un paisaje casi apocalíptico y fantasmal, Zeros and Ones, de Abel Ferrara, propone un oscuro viaje sensorial por un mundo pospandémico, conspiranoico y vigilado; la española Seis días corrientes, de Neus Ballús, ha cosechado numerosos premios en su periplo festivalero (Valladolid, Locarno), pero no llegó a estrenarse en Sevilla, así que ahora tienen una buena oportunidad para recuperar esta historia de tres trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona con actores no profesionales. Si se las dejaron atrás, también pueden recuperar La hija, el thriller de Manuel Martín Cuenca filmado en los parajes de la Sierra de Jaén, ¿Qué hicimos mal?, viaje auto-ficcional de Liliana Torres al encuentro de sus amores frustrados, o La Crónica Francesa, nuevo ingenio iconoclasta de Wes Anderson a propósito de un peculiar diario americano en una Francia de múltiples referencias cinéfilas.

A Amazon Prime acaban de llegar también Nunca, casi nunca, a veces, siempre, de Eliza Hittman, un duro retrato realista del periplo de una adolescente que quiere abortar después de varios episodios de abusos, el original dibujo de Lady Di en su laberinto psíquico que propone Larraín en Spencer, con una estupenda Kristen Stewart, o la oscura fábula sobre el coste de la belleza y los peajes del envejecimiento de La abuela, de Paco Plaza.

Ya en Filmin, dos estupendos documentales nos acercan a las mujeres pioneras de la música electrónica (Sisters with transistors) y a los procesos educativos en una pequeña escuela alemana (El profesor Bachmann y su clase), mientras que La aspirante, de Lauren Hadaway, sigue los pasos de una estudiante queer que se une al equipo de remo universitario en un viaje físico y psicológico obsesivo, e Higiene social, del canadiense Denis Côté, premiada en Gijón, retrata a un dandy con dotes poéticas que se debate entre integrarse en la sociedad o escapar de ella.

Vive deprisa, muere lo más tarde posible

En 1968 Andy Warhol era tiroteado por Valerie Solanas, que obtuvo de aquel gesto sus particulares cinco minutos de fama. Por entonces, el artista de Baltimore era ya una controvertida figura mediática, amado y odiado a partes iguales, icono e imagen de marca de una posmodernidad donde las fronteras entre arte y consumo habían saltado por los aires. Sin embargo, muy poco se sabía de su vida privada o de su homosexualidad más allá de su círculo de ayudantes e incondicionales, y sería el propio Warhol, escondido siempre tras la máscara fría de su personaje, el que dejaría las pistas más fiables en unos diarios íntimos (publicados en 1989) que sirven de hilo conductor para esta estupenda serie de Netflix (Los diarios de Andy Warhol) donde se recupera abundante material de archivo, se entrevista a los amigos, colaboradores y expertos y se desgranan casi minuto a minuto sus últimos años de vida y acción artística en Nueva York.

Igualmente vibrante, prolijo y revelador es el retrato del icono del rock francés Johnny Halliday en la serie Johnny Hallyday: Más allá del rock, también en Netflix, un trabajo en cinco episodios de media hora donde son los testimonios y el relato fragmentario del propio artista los que guían una trayectoria mítica por la cultura popular francesa y europea de la segunda mitad del siglo XX.

El estreno de la semana: ‘París, Distrito 13’

Amores fluidos en la gran ciudad multicultural, blanco y negro embellecedor, miedos y frustraciones de la generación Z... París, Distrito 13 reúne y sigue a cuatro personajes cuyas vidas, amores y huidas se cruzan en una urbe bulliciosa y viva que Jacques Audiard intenta capturar con un cierto rejuvenecimiento de formas, entre músicas electrónicas y tránsitos veloces. El director de Un profeta regresa al presente en busca de su pulso vital.