Sevici y Pepe Pinreles se alían a favor de la movilidad sostenible en Sevilla

El servicio de alquiler de bicicletas de la capital, Sevici, y la firma de diseño local Pepe Pinreles han unido fuerzas en una nueva campaña destinada a impulsar la movilidad sostenible en la ciudad. Orientada a fomentar el uso cotidiano de la bicicleta, la iniciativa refuerza el compromiso de ambas entidades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente en lo relativo a ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y salud y bienestar.

Como parte de esta colaboración, todos los usuarios que adquieran o renueven su abono de Sevici recibirán unos calcetines de edición limitada, creados en exclusiva para la campaña por Pepe Pinreles. Con este gesto simbólico, ambas compañías pretenden premiar a quienes apuestan por un transporte responsable y contribuir a una mayor concienciación ciudadana.

Desde su puesta en marcha en 2007, Sevici —gestionado por JCDecaux— ha sido un pionero nacional en los sistemas públicos de alquiler de bicicletas, convirtiéndose en una pieza fundamental del ecosistema de movilidad urbana de Sevilla. El servicio ha acompañado la transformación de la ciudad en una de las capitales españolas más comprometidas con los desplazamientos sostenibles.

Actualmente, Sevici cuenta con: 273 estaciones distribuidas por toda la ciudad, garantizando conectividad y evitando zonas aisladas, 2.600 bicicletas en servicio, adaptadas al uso diario, más de 32.000 usuarios de larga y corta duración (dato octubre 2025) y 1.794.258 trayectos acumulados en lo que va de año 2025.

Ana Morales, responsable nacional de Sevici JCDecaux, destaca: “Nuestro servicio está íntimamente ligado al desarrollo de Sevilla como una ciudad referente en movilidad sostenible. Fuimos los pionerosprimeros en el 2007 en implantar un sistema de alquiler de bicicletas que, hoy, forma parte del paisaje urbano. Nuestras estaciones conectan todos los barrios y eliminan cualquier posible aislamiento. Donde algunos transportes no llegan, siempre hay una bicicleta de Sevici”.