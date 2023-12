Siete conciertos para empezar el año en Sevilla con buena música

Qué mejor forma de darle la bienvenida al año 2024 con alguno de los conciertos que se celebrarán durante el mes de enero en Sevilla. En la oferta musical de comienzos de año se pueden encontrar desde conciertos para un público adolescentes a homenajes a figuras de la música y el cine, pero también conciertos de año nuevo.

Karina y Marina

Con más de cuatro millones de suscriptores a sus espaldas la joven YouTuber Karina y Marina dará un concierto en el Cartuja Center el 2 de enero. El concierto 'Teen Power' es un espectáculo dirigido a toda la familia en el que se podrán escuchar algunos de sus temas más conocidos combinados con espectáculo de baile, acrobacias y gimnasia rítmica.

El concierto comenzará a las 19:00 horas del martes 2 de enero y las entradas pueden conseguirse desde los 30 euros en el siguiente enlace.

Morricone y los 100 años del cine

Ennio Morricone y su música han pasado a la historia del cine, ahora un concierto en Cartuja Center Cite de Sevilla recibe un homenaje a su figura y a la historia del cine de la mano de la Royal Film Concert Orchestra. Bajo la batuta de Fernando Furones, la orquesta interpretará algunos de los temas más recordados del músico italiano y de películas que han marcado la gran pantalla como 'El bueno, el feo y el malo', 'Casablanca' o 'Lo que el viento se llevó'.

El concierto tendrá lugar el miércoles 3 a las 19:00 horas y las entradas pueden conseguirse desde los 35 euros en el siguiente enlace.

Concierto de Año Nuevo 2024 de la ROSS

Los días 3 y 4 de enero la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebrará en el Teatro de la Maestranza dos Conciertos de Año Nuevo para dar la bienvenida al 2024. Lo harán interpretando temas de Johan Strauss II, Giocchino Rossini y Jaques Offenbach y la orquesta estará dirigida por Lucas Macías y acompañada de la soprano Bryndis Gudjonsdottir.

Los conciertos comenzarán ambos a las 20:00 horas y las entradas pueden conseguirse desde 20 euros.

Paul Alone

Fun Club Sevilla recibirá el viernes 12 de enero el concierto de Paul Alone. El cantante presentará su último trabajo discográfico como parte de su gira '003 Tour'. Se trata del concierto que fue aplazado del sábado 7 de octubre, pero para el que todavía pueden conseguirse entradas desde los 18 euros.

El concierto comenzará a las 22:00 horas en Fun Club Sevilla (Alameda de Hércules, 86).

Conciertos Candlelight

Aquellos que quieran disfrutar de un concierto a la luz de las velas están de suerte, ya que Candlelight cuenta con varios conciertos homenaje en Sevilla este mes de enero. Estos son tan solo tres de los que se pueden disfrutar, aunque se puede consultar la agenda completa en la página de Fever.

Los amantes de ABBA podrán disfrutar de un concierto en el Acuario de Sevilla el día 21 de enero. En él el quinteto de cuerda Tótem Ensemble interpretará alguno de los grandes éxitos del grupo sueco, como 'Dancing Queen', 'Waterloo' o 'Mamma Mia'. Las entradas pueden conseguirse desde 15 euros en el siguiente enlace.

También la banda española La Oreja de Van Gogh tendrá un homenaje a la luz de las velas. Tendrá lugar el 15 de enero en el Global Ómnium Auditorio, en el que se podrán escuchar temas como 'La Playa', 'Dulce Locura', '20 de enero' o 'Rosas'. Las entradas pueden conseguirse desde 15 euros.

Otra de las bandas cuya música podrá escucharse en concierto será Queen. Durante el mes de enero se llevarán a cabo dos conciertos homenaje en la Casa Salinas, el sábado 13 y el domingo 28 para aquellos que quieran escuchar canciones como 'Killer Queen', 'Don’t Stop Me Now' o 'We Are The Champions' interpretadas por el quinteto de cuerda Tótem Ensemble. Las entradas pueden conseguirse desde los 29 euros.