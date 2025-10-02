'Y tú, ¿cómo lo ves?', cómo participar en el concurso de vídeos contra la violencia de género organizado por el Gobierno

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha anunciado el inicio del plazo de presentación de vídeos del concurso audiovisual “Y tú, ¿cómo lo ves?”, en su segunda edición, dirigido al alumnado de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla y a estudiantes de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide.

Hasta el 14 de noviembre de 2025, los interesados podrán enviar sus propuestas creativas en formato vídeo, con una duración máxima de un minuto, para mostrar su visión sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. El objetivo es fomentar la reflexión y la concienciación sobre una realidad que afecta a toda la sociedad.

Un jurado seleccionará cinco trabajos ganadores —uno por cada curso de ESO y uno de la categoría universitaria—, que serán reconocidos en una gala oficial prevista en torno al 25 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género.

El paquete de premios, idéntico para las cinco categorías, incluye una tarjeta regalo, un reloj inteligente, entradas de cine, experiencias culturales y de ocio, así como material y pases deportivos de los equipos sevillanos de fútbol.

Las bases completas y las instrucciones de participación están disponibles en la web oficial ytucomolovesVG.es.