Sevilla se encenderá este sábado, 29 de noviembre, para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha instalado más de nueve millones de luces LED por toda la ciudad, que se pondrán en marcha a las 19:00. El encendido oficial correrá a cargo de los niños de la Fundación Alalá y de los tres ganadores del primer concurso escolar organizado por el Consistorio.

La cita que contará con la actuación en directo de la cantante Pastora Soler acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes.

El evento podrá seguirse en directo desde las 18:00.