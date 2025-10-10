Vincci Selección Unuk de Sevilla renueva su Llave Michelin

El establecimiento de cinco estrellas gran lujo de Vincci Hoteles en Sevilla revalida la máxima distinción hotelera concedida por la Guía Michelin, equivalente a sus famosas estrellas para restaurantes, pero en el sector hotelero. Este prestigioso reconocimiento distingue establecimientos con una propuesta arquitectónica singular, servicio de excelencia y fuerte conexión con su entorno. Vincci Selección Unuk 5* GL destaca por su diseño contemporáneo con alma andaluza, su hospitalidad cercana y su propuesta gastronómica de autor en Recoveco. Una experiencia urbana de lujo íntimo en pleno centro de Sevilla.

El establecimiento de cinco estrellas gran lujo Vincci Selección Unuk 5*GL, ubicado en el centro de Sevilla, ha revalidado su distinción con una Llave Michelin el galardón con el que la prestigiosa Guía reconoce a los alojamientos más destacados por su carácter, excelencia arquitectónica, calidad de servicio y conexión con el entorno, y que son el equivalente a las Estrellas Michelin, pero en el sector hotelero.

La ceremonia de entrega tuvo lugar este miércoles 8 de octubre en el Pavillon de Marsan, frente al Museo del Louvre de París, donde la Guía Michelin ha reunido a más de 300 hoteleros internacionales para celebrar la segunda edición de estos premios, que se han consolidado como el nuevo referente mundial de la hospitalidad.

“Este reconocimiento reafirma el compromiso de Vincci Hoteles con los huéspedes que nos eligen. Nuestra meta no es solo ofrecer un alojamiento de lujo, sino crear experiencias únicas que conecten con la esencia de cada destino”, ha afirmado Rafael Calero, director general de la Zona Sur de Vincci Hoteles. "Vincci Selección Unuk representa a la perfección esa filosofía: un hotel de alma sevillana, contemporáneo, acogedor y con una propuesta gastronómica que enriquece la experiencia del viajero", añadió.

“Esta renovación de la Llave Michelines un reconocimiento al trabajo de todo el equipo, a la pasión con la que cada día cuidamos cada detalle para ofrecer una experiencia única y personalizada en pleno centro de Sevilla”, ha destacado Manuel Escote García, director de Vincci Selección Unuk 5* GL, quien ha querido subrayar el valor de esta distinción como reflejo del compromiso del hotel con la excelencia y la autenticidad.

Este reconocimiento forma parte de la selección oficial de Llaves Michelin 2025, que distingue a los hoteles más excepcionales del mundo por su hospitalidad sobresaliente. En esta segunda edición, España ha sido reconocida con un total de 109 hoteles distinguidos: 5 con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave, entre los que se encuentra Vincci Selección Unuk 5*GL.

Vincci Selección Unuk / M. G.

Reconocimiento

Este galardón reconocen aquellos establecimientos que ofrecen experiencias de hospitalidad realmente excepcionales, tras un exhaustivo proceso de evaluación por parte del equipo de inspectores de la guía, que valoran criterios como el carácter del hotel, su diseño, el nivel de servicio y su conexión con el entorno.

Con esta renovación, Vincci Selección Unuk 5 GL* se reafirma como uno de los hoteles más destacados de Andalucía y como exponente del lujo contemporáneo, la hospitalidad cercana y la autenticidad local que definen a Vincci Hoteles. Una distinción que también consolida el papel de Sevilla en el mapa internacional del turismo de alta gama.

Icono contemporáneo en el corazón de Sevilla

Situado en el centro histórico, cultural y comercial de la capital andaluza, Vincci Selección Unuk 5* GL ocupa un enclave privilegiado en el centro de Sevilla, una zona que combina tradición, arte y modernidad. A pocos pasos de la Plaza de la Encarnación y de la Catedral, el hotel se levanta como un refugio urbano que representa la nueva hospitalidad sevillana: cercana, elegante y de inspiración local.

Su arquitectura fusiona dos edificios—uno tradicional sevillano y otro de estilo más moderno—, reinterpretadas con materiales nobles como piedra y madera, y con guiños a los patios andaluces. Esta unión da lugar a un espacio luminoso y contemporáneo donde el diseño se combina con el alma de Sevilla. Con solo 34 habitaciones, el hotel ofrece un servicio altamente personalizado y una atención al detalle que define la esencia de Vincci Hoteles.

Entre sus instalaciones, destacan una pequeña piscina en la azotea con vistas panorámicas a la Giralda, la terraza solárium, el wellness room, un espacio para masajes, tratamientos de belleza, ducha cromoterapia y sauna, y su completo fitness room. Todo ello convierte al establecimiento en un auténtico refugio de bienestar y sofisticación en el corazón de la ciudad.

El restaurante Recoveco en Vincci Selección Unuk / M. G.

Recoveco, el sabor andaluz reinterpretado

La propuesta gastronómica de Vincci Selección Unuk 5GL* se materializa en Recoveco, un restaurante que rinde homenaje a la cocina tradicional andaluza desde una perspectiva contemporánea. Situado a pie de calle y con acceso directo desde el exterior, ofrece distintos ambientes que invitan a disfrutar de una experiencia gastronómica elegante, sofisticada y profundamente local. Durante la época estival, su impresionante terraza en la azotea se convierte en un auténtico oasis urbano con vistas a Sevilla, combinando zonas al aire libre y acristaladas donde saborear su carta bajo el cielo sevillano.

Su propuesta gastronómica combina la tradición de los sabores clásicos con técnicas contemporáneas y una cuidadosa selección de productos locales. Entre sus especialidades destacan el tomate de Los Palacios con tronco de bonito de Barbate, la corvina de Conil asada y la ensaladilla de gambón, junto