El mercado del centro de Sevilla al que van los lugareños y que mantiene la esencia de barrio: "Apenas hay turistas"

Entre el barrio de San Julián y San Lorenzo, en el Casco Antiguo de Sevilla, se encuentra una de las calles con más historia y vida de toda la hispalense, la calle Feria, en cuyo recorrido se levanta un mercado de abastos con mucha tradición y esencia: el Mercado de Feria. Un lugar en el que, a pesar del paso del tiempo y del aumento del turismo en las ciudades, sigue acogiendo cada día a decenas de vecinos y vecinas del barrio a pesar de encontrarse en uno de los lugares de más tránsito de la capital.

En esta vía,a. la altura de la iglesia Omnium Sanctorium, se encuentra el inicio de este mercado de abastos de un tamaño considerable que cuenta con un total de 113 puestos en los que hay desde productos de carnicería o pescado fresco hasta flores o establecimientos hosteleros con comidas de diferentes lugares del mundo, prevaleciendo las de estilo tradicional andaluz.

Qué ver y qué hacer en el Mercado de Feria

Si de algo tiene fama este mercado es de su buen tapeo gracias a los establecimientos que hay en su interior. Entre ellos se encuentra la Cervecería La Cantina, que llevan en este lugar casi 20 años ofreciendo tapas en las que abunda el pescado fresco tanto frito como a la plancha, la pastelería Lila Limón, con tartas y dulces de todo tipo, la tienda de artesanía La Mari Chapu, en el que hay creaciones de hasta 30 artesanas, fruterías como la de Durán, la de Mari Carmen o la de Antonio Belero y hasta un local dedicado a la cocina fusión latina en el que se pueden encontrar arepas, causas limeñas, empanadas venezolanas o tacos crujientes. También hay una pizzería, un puesto de sushi, varios de pescado, uno dedicado a tés e infusiones, varias carnicerías, un puesto de churros y hasta un sitio destinado a los amantes de los helados.

El Mercado de Feria tiene un horario ininterrumpido de apertura de 08:00 a 24:00 horas, de lunes a sábado si bien es cierto que no todos los puestos que hay en su interior comparten este horario. La mayoría de ellos abren exclusivamente por la mañana. Los domingos el mercado permanece cerrado.

Este sitio emblemático de Sevilla, al que han puntuado sus clientes con 4,3 estrellas sobre 5 en Google reseñas. Entre ellas destacan que se trata de un lugar en el que "apenas hay turistas" y que mantiene el ambiente de barrio. "Está bien si quieres ver un mercado típico de barrio y no uno tan turístico como el de Triana o el de la Encarnación" sostiene Vicente G. en su comentario. Algo que comparte Rafael M, que asegura que es "un mercado de toda la vida que resiste la marabunta del turismo de masas por su ubicación algo alejada de las rutas del centro y su mayoría local".