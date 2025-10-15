Vuelven los polvorones de Inés Rosales que donará sus beneficios a la Orden Social de San Juan de Dios

Inés Rosales saca a la venta su lata de polvorones recién elaborados para esta Navidad, cuyos beneficios serán destinados a la Obra Social de San Juan de Dios. Es el segundo año que la empresa sevillana de repostería tradicional y la institución social firman el acuerdo de colaboración.

La lata de polvorones solidarios de Inés Rosales contiene cinco variedades de este dulce navideño que se elabora bajo una receta exclusiva que no emplea grasa animal y que presenta un nuevo y cuidado diseño en un envase metálico. El producto de edición limitada está disponible en las tiendas de Inés Rosales en Plaza de San Francisco, en su fábrica en Huévar del Aljarafe y en la tienda online (www.inesrosales.com). También se podrá encontrar en Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y supermercados del Grupo MAS. La iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también aumentar la visibilidad de la labor social que San Juan de Dios desarrolla.

El convenio contempla este año una ampliación de la aportación económica que Inés Rosales donará y asciende a 5.000 €. Además de los “polvorones solidarios” de Inés Rosales, la empresa sigue apoyando a San Juan de Dios y sus distintos centros en Sevilla con aportaciones de producto y otras acciones al servicio de la Obra Social. La colaboración y renovación del convenio entre las dos entidades simboliza el compromiso del tejido empresarial con los colectivos más vulnerables de la sociedad.