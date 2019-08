Melania Trump nos trae el look de vuelta a la oficina

La Primera Dama de EEUU, Melania Trump, vuelve a la Casa Blanca tras pasar parte de sus vacaciones estivales en Bedminster (Nueva Jersey). Tras dos semanas de desconexión en un lujoso resort de la familia, Melania pisa tierra firme en Washington DC, con un dúo de básico y falda verde que atesora la clave de lo que puede ser el look de oficina que nos solucione la vuelta a la rutina. Eso sí, los taconazos de salón que no falten.

La falda, ceñida en la cintura y con más vuelo a partir de la cadera, es de Fendi, y tiene un bajo original a base de hojas perforadas. En la parte superior, la Primera Dama de Estados Unidos ha optado por una camiseta blanca de algodón, un básico imprescindible, que complementa con salones blancos de estampado floral. Un icono de Louboutin, firma de calzado muy común en los outfits de Melania, el zapato 'So Kate' en una original versión floreada, y agotada en la web.

El look de cabello siempre impecable y las gafas de sol le aportan el toque más chic, a un look muy apto para la vuelta a la rutina.

Aprovecha esa maxi falda, o midi, que te has comprado en las rebajas de verano para aderezarla con estas dos piezas de estilos tan diferentes pero que casan así de bien. Si quieres un look parecido al de Melania, no pierdas de vista esta falda verde satinada de nueva temporada de Zara, por menos de 30 euros.