El sevillano Jaime Álvarez gana el mayor premio de la moda española

Fundó la firma Manas como un proyecto de tesis durante su formación en Diseño de Moda en el IED de Madrid y ahora el joven sevillano Jaime Álvarez (La Luisiana, Sevilla, 1994), acaba de recibir el premio Vogue Who's On Next 2020, un galardón que, tras nueve años consecutivos apoyando el talento emergente, se ha convertido en el más importante de la moda española al estar dotado de 100.000 euros, gracias a la colaboración de Inditex.

Mans, firma que nace a partir del proyecto de tesis del joven sevillano Jaime Álvarez tras sus estudios de Diseño de Moda en el IED de Madrid, se define por la combinación de la artesanía, la vanguardia y la definición de una nueva masculinidad, con una producción muy cuidada y 100% made in Spain. Desde que tenía uso de razón, Álvarez estaba convencido de que se dedicaría a la moda femenina, poco a poco fue descubriendo el mundo masculino, donde vio una oportunidad de realizar una aportación personal, nueva y significativa.

Su última colección, presentada en la Mercedes Fashion Week del pasado enero de 2020, fue recibida como un acontecimiento, y Álvarez es autor de celebrados looks de artistas internacionales como Sam Smith, así como el de Eduardo Casanova en los Goya de este mismo año.

"Recibir este premio supone un gran reconocimiento de la idea de marca, la aceptación de la visión de hombre que concibo al crear y todo el trabajo realizado estos años. Se lo dedico, sobre todo, a mis padres y abuelos, que fueron y son mi mayor apoyo para seguir creando" aseguró el joven.

Una apuesta por el talento emergente

El acto de entrega del premio tuvo lugar en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid contó con la participación especial, a través de videoconferencia, del diseñador italiano Giambatista Valli como Presidente del Jurado. Valli lanzó un mensaje de esperanza y optimismo a los tres finalistas. "Es un honor formar parte del jurado de la edición española de Vogue Who's on Next porque una de mis mayores inspiraciones es Cristóbal Balenciaga. Quizás este no sea el mejor momento para expresaros como jóvenes diseñadores, pero creo que después de la tormenta vendrá la calma y se abrirá una nueva página. Estamos aún comenzando el siglo XXI, y vosotros sin duda sois parte del futuro. Es muy importante que aprovechéis esta oportunidad que se os brinda para ofrecer lo mejor de vosotros mismos y confío que pronto podáis ser parte de este maravilloso mundo" expuso Valli.

El acto sirvió, además, para reivindicar un momento esencial de la moda más allá de los artificios. Como presentación, al mismo tiempo que tenía lugar una actuación en directo de Alba Reche, cada finalista tuvo la oportunidad de vestir en directo a un modelo sobre el escenario, en un puro ejercicio de demostración de oficio. El evento también sirvió para poner de manifiesto la vigencia de este premio para nuestra industria al suponer una ventana de internacionalización al talento emergente español.

Una nueva generación de diseñadores escribiendo el futuro

El anuncio de Jaime Álvarez como ganador de la novena edición de Vogue Who´s On Next supone la constatación del empuje creativo de una nueva generación de diseñadores españoles cuyo nexo común es el amor por la confección hecha en España, el aprecio por la artesanía, la ruptura de las barreras de género, y una proyección internacional que ya ha dejado su huella ver en diversas alfombras rojas.

Con este reconocimiento, Mans pasa a formar parte de la conocida como Generación WON, integrada por ganadores de ediciones anteriores como Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto, Leandro Cano, Palomo Spain y Carlota Barrera, un grupo de jóvenes creadores que a su vez comparten una visión propia sobre los grandes debates de la moda en torno a sostenibilidad, la artesanía y la diversidad.

El premio, cuyo importe de 100.000 euros gracias a la colaboración de Inditex, tiene como objetivo desarrollar una carrera profesional, incluye también la inscripción automática en ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), la posibilidad de participar en la siguiente edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, así como contar con el apoyo y mentoring de Vogue España.