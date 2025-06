Noelia Jiménez, estilista y peluquera: “El corte de pelo en seco es mejor que en mojado, se evitan sorpresas desagradables”

En verano se dan una serie de casuísticas que invitan a experimentar con el cabello. Puede que sea el calor y la necesidad de estar cómodas o que el cambio de estación nos invita a apostar por algunos de los cortes de pelo más en tendencia. Sea como sea, ahora que buscamos un estilismo capilar con el que no tener que secarnos el pelo, a pesar de lavar el cabello con bastante frecuencia es el momento de plantearnos si verdaderamente estamos apostando por la técnica correcta porque el resultado no siempre es el deseado.

¿Cuántas veces has salido de la peluquería encantada con tu nuevo corte, pero al llegar a casa y peinarte tú misma, te lo notas más corto y el resultado no tiene nada que ver? Esto tiene una sencilla solución y pasa por recurrir al corte de pelo en seco, uno de los favoritos de las que presumen de melenaza. Esta técnica ofrece un acabado bonito, natural y predecible, pero requiere de una gran precisión y experiencia, como la de la estilista Noelia Jiménez, quien lleva más de 30 años perfeccionándola y la realiza en el salón que lleva su mismo nombre en Madrid.

"El corte en seco es como un traje de alta costura a medida, especialmente para cabellos finos y rizados. Esta técnica permite respetar la caída natural del cabello, ya que, al cortar en seco, se observa cómo se comporta cada mechón en su estado real. Esto evita sorpresas desagradables al secarse, como ocurre con el corte en mojado, donde el cabello puede encogerse y alterar el resultado final”, afirma la estilista y peluquera.

Si estás pensando en estrenar el verano con un cambio de look, atenta a la técnica que propone la experta peluquera y cuáles son las opciones que, según ella, más se van a llevar en cortes de pelo esta temporada.

La experta peluquera y estilista Noelia Jiménez. / M. G.

En qué consiste el corte de pelo en seco y cuál es el secreto de su éxito

Noelia Jiménez recalca que el corte en seco no es una técnica fácil de aprender. "No cualquiera puede realizar esta técnica porque hay que tener mucho control sobre los volúmenes y sobre cada mechón. Es un trabajo muy detallado que nos permite a los peluqueros satisfacer nuestro ego de artista, porque el peluquero es bastante artista y estás trabajando sobre una escultura. Cada persona es distinta, tienes un material diferente cada vez", explica la experta peluquera.

Dominar a la perfección esta técnica puede llevar a que consigamos el corte de pelo perfecto, ese con el que al llegar a casa sentimos que hemos acertado por completo. “El verdadero éxito de un corte de pelo no está en el resultado inmediato, sino en la facilidad con la que la clienta puede manejarlo en su día a día, cuando la clienta se lava en su casa y lo maneja bien. No considero ningún mérito peinarlas aquí en el salón, donde se van muy guapas, sino que el verdadero reto es que, al lavarse en casa, se sigan viendo igual de guapas y se sepan manejar con ese corte de pelo", reconoce la experta.

Corte de pelo en seco. / M. G.

Corte de pelo en seco VS corte de pelo tradicional

No es que el corte de pelo tradicional sea erróneo o vaya a dejar de llevarse, es que el corte de pelo en seco ofrece más y mejores ventajas. Esta técnica ofrece múltiples beneficios que la convierten en una de las más recomendadas por los profesionales para lograr cortes naturales y favorecedores, sobre todo ahora en verano, que buscamos no tener que complicarnos con el look.

"Cuando cortamos en mojado, el cabello cambia al secarse, puede encogerse o alterarse", señala Noelia Jiménez. "En seco, vemos exactamente cómo va a quedar desde el primer momento". Corte personalizado según la textura del cabello, el rostro y el estilo de vida : "No debemos buscar una tendencia, sino adaptar la actualidad a nuestro cabello y nuestra forma de vida", explica la experta. "Cada mujer tiene un ritmo diferente, unas pueden dedicar tiempo al peinado y otras necesitan un corte que funcione con solo quitar la humedad con el secador", añade.

: "No debemos buscar una tendencia, sino adaptar la actualidad a nuestro cabello y nuestra forma de vida", explica la experta. "Cada mujer tiene un ritmo diferente, unas pueden dedicar tiempo al peinado y otras necesitan un corte que funcione con solo quitar la humedad con el secador", añade. Mayor duración y crecimiento natural: "Este método asegura naturalidad y crece súper cómodo porque estamos haciendo un traje a medida", afirma Noelia. “Gracias a esta técnica, el cabello mantiene su forma durante más tiempo, lo que reduce la necesidad de cortes frecuentes y facilita el mantenimiento en casa”, añade.

Corte de pelo bixie. / M. G.

Los cortes de pelo que son tendencia este verano 2025

Entre las propuestas que más destacarán en los próximos meses, se imponen dos cortes que combinan estilo, frescura y mucha versatilidad. “El bixie curly y el clavicut son los cortes de pelo que más se van a llevar. Ambos se adaptan a distintas formas de rostro y tipos de cabello y permiten jugar con la textura natural para conseguir un look actual sin complicaciones”, explica Noelia Jiménez.

Corte de pelo clavicut con capas invisibles. / Instagram