Horóscopo semanal de Aries (2 - 8 de marzo)

Durante esta primera semana del recién estrenado mes de marzo, Aries, encontrarás ciertas dificultades para llevar a cabo esos proyectos laborales que tienes entre manos. No te rindas y sigue luchando por conseguirlos, te abrirán muchas puertas y nuevas oportunidades . Si te han encargado dichos proyectos, es por algo, demuestra lo mucho que vales.

En el ámbito sentimental, deberás alejar de tu vida a toda aquella persona que no te hace bien, crees que es el amor de tu vida pero no es así, no lo sigas forzando. Si no estás en pareja, Venus estará rondando esta semana por tu signo y te ayudará a encontrar a alguien especial.

Un consejo: quédate con quien te aporta.