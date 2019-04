Horóscopo semanal de Cáncer (22 - 28 abril)

Esta semana puede marcar un fin de mes muy social para Cáncer, con los astros estimulando la parte de tu psique que más se beneficia de esa interacción con las demás. Este hecho marcará la oportunidad perfecta para practicar cómo dejar de esconderse tras ese muro tan característico de los nacidos bajo el signo del cangrejo. Es posible que sientas que es el momento de dar un vuelco a tus relaciones más cercanas y, con ello, a la forma en la que las percibes. Esta sería una situación muy positiva para ti ya que, en cierto modo, te forzaría a salir, mostrarte vulnerable y abrirte a conocer gente nueva. Los astros están apoyándote a tope en esa empresa y su aura de suerte y notoriedad te hará resaltar y llamar la atención en cualquier plataforma pública en la que participes. Aprovecha esta ventaja para construir o mejorar tu reputación en aquellos ámbitos en los que creas que puede beneficiarte en mayor medida, como el laboral. Aunque este final de mes no debes olvidar que no todo es fiesta y amistad, recuerda que la evolución personal también es importante. Es bueno que te atrevas a ser más abierto, pero no caigas en tópicos y no te adaptes a lo que crees que los demás quieren ver de ti. Puede que necesites ajustar tus opiniones y perspectivas en cuanto a tus metas y ambiciones en el ámbito laboral o hacer de ellas algo más flexible.

Un consejo: Si te ves en apuros, no temas y no dudes ni un segundo en pedir ayuda cuando lo necesites. Tú siempre estás ahí para los demás cuando se encuentran con problemas y ellos están deseando poder hacer lo mismo por ti.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Capricornio.