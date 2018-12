Horóscopo semanal de Cáncer (10 - 16 diciembre)

Esta semana tendrás algunas tareas extra, pero no serán arduas. Algunos compañeros estarán encantados de ayudarte y podrás conseguir algunos pequeños objetivos que te marcarás para esta semana. Toma aire y ahorra energía, porque a partir del fin de semana y durante las siguientes dos semanas, varias oportunidades empresariales, económicas y de aventura van a llamar a tu puerta. El problema es que no vas a tener mucho tiempo para abrir, así que deberás pensar y actuar con bastante rapidez si no quieres dejarlas pasar. Lo mejor de estos días es que vas a desprender muy buenas vibraciones, por lo que no tendrás problemas para hacer planes con amigos y conocidos.

Un consejo: Deja algunas tareas menos urgentes en manos de aquellos en quien confías. No es sano que quieras hacerlo todo tú siempre, saber delegar es virtud muy infravalorada que te vendría de perlas.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Escorpio