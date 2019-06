Horóscopo semanal de Escorpio ( 3 - 9 de junio)

Esta semana trae una dosis de liberación muy necesaria para tu bienestar. En cuestiones de pareja necesitas hablar con quien compartes tu vida y expresarle lo que sientes. Si no tienes pareja, pero sí piensas en ese alguien en especial, debes ser consciente de la situación, porque quizás esa persona no busca lo mismo que tú.

Hay algunas energías negativas que te rondan pero que no deben ocasionarte conflictos familiares ni en amistades, no permitas que se magnifique el problema y busca rápida solución para que no se prolongue en el tiempo.

Un consejo: siempre te ha gustado expresarte, puede ser buena idea que cojas lápiz y papel y hagas un listado de prioridades.