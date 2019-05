Horóscopo semanal de Sagitario (20 - 26 de mayo)

Esta semana desarrollarás tu vena artística, o al menos tus intereses en la materia. Retomarás algo que hace tiempo que no hacías y disfrutarás tanto que probablemente se convierta en algo más constante en tu vida. Ten cuidado en el ámbito económico y no gastes demasiado en cosas que no necesitas, a veces es conveniente ahorrar y no derrochar.

Estas en la flor de la vida, deja de verte como si tuvieras 100 años, exprime los momentos y déjate de llevar por esas sensaciones juveniles que se apoderan de ti para pasar un buen rato durante el fin de semana.

Un consejo: no des los consejos que no te darías a ti mismx. Piensa antes de decir cómo debe proceder la gente.