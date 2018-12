Horóscopo semanal de Tauro (10 - 16 diciembre)

Llega una gran semana de cambios para ti. Por fin vas a sentir que ha llegado el momento de librarte de algunas inseguridades y algunos lastres que llevas arrastrando mucho tiempo. En el terreno emocional, vas a darlo todo e intentar dejar las cosas claras expresando todo aquello que te has guardado durante años. No tengas miedo a abrirte: tus seres queridos te entenderán mejor y sentirás una gran sensación de paz y liberación interior. Pronto tendrás una buena oportunidad para ganar algo de dinero extra, no titubees a la hora de hacer una pequeña inversión inicial.

Un consejo: Dale una oportunidad a algún tipo de terapia, individual o en grupo, para que tengas una ayuda extra a la hora de poner tus pensamientos y emociones en orden. Comienza el nuevo año con la cabeza y el corazón bien amueblados.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Leo