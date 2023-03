Horóscopo de hoy 15 de marzo de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

La Luna alcanza su cuarto menguante hoy 15 de marzo de 2023. Además de ser el último cuarto menguante del invierno, éste se produce en Sagitario, un hecho que se traduce en una transmisión de calma para los signos del zodiaco. En lo relacionado con las predicciones del horóscopo para hoy 15 de marzo de 2023, la influencia de la Luna en cuarto menguante lo deja bastante claro, es el momento ideal para cerrar etapas y empezar nuevos proyectos.

Salir de la zona de confort no es lo único a lo que invitan los astros hoy 15 de marzo de 2023. La proximidad del ingreso de Venus en Tauro también revoluciona a los signos de tierra (Tauro, Capricornio y Virgo), que estarán extremadamente seductores.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 15 de marzo de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en este miércoles de marzo con la Luna en cuarto menguante en Sagitario.

Horóscopo de Aries del 15 de marzo

La vida te pondrá en bandeja circunstancias favorables a las que sabrás sacarle partido. Estarás predispuesto a vivir relaciones divertidas y atrayentes, pero antes la Luna en cuarto menguante en Sagitario te anima a mirar dentro de ti para cerrar heridas emocionales que todavía no han cicatrizado.

Horóscopo de Tauro del 15 de marzo

Vas a saber dar un sentido positivo a cada experiencia y las relaciones con los tuyos mejorarán porque te has dado cuenta de que ha llegado la hora de pasar página y olvidar los resentimientos. La Luna en cuarto menguante en Sagitario es muy favorable contigo y puede traerte un éxito en el que no confiabas.

Horóscopo de Géminis del 15 de marzo

Puede haber inconvenientes o conflictos relacionados con tu vida profesional que te están quitando la energía, pero la Luna en cuarto menguante en Sagitario favorece tu trabajo y puede traerte alguna compensación económica. Es el momento de sincerarte y decir lo que sientes, sin miedo al rechazo. Ya sabes que para poder ganar hay que jugar.

Horóscopo de Cáncer del 15 de marzo

Estarás muy comunicativo y ocurrente, con ganas de divertirte y alejarte de la rutina. La Luna en cuarto menguante en Sagitario favorece el ámbito de los amigos. Tienes por delante días favorables en los que las salidas sociales pueden ser la vía de escape que necesitabas. La Luna puede traerte alguna agradable sorpresa.

Horóscopo de Leo del 15 de marzo

La desgana y la desilusión pueden ser tus peores enemigos, pero el planeta Marte te transmite una dosis extra de energía y no te faltará fuerza ni empuje para luchar por tus sueños. Venus te ofrece la posibilidad de reconciliarte con alguien que quieres o de solucionar algo en el amor que no te deja ser feliz.

Horóscopo de Virgo del 15 de marzo

El trabajo te tiene desbordado y ya no sabes qué más hacer para reconducir tu vida laboral. Déjate llevar y no te lo tomes todo a lo personal. Llegas hasta donde llegas y todo lo demás debería ser superfluo. Sabes que lo que importa es la salud, así que no te cargues.

Horóscopo de Libra del 15 de marzo

Algunas circunstancias que has vivido te han podido generar inseguridades, pero la Luna en cuarto menguante en Sagitario potencia tus cualidades para que alejes tus fantasmas y brilles. Además, el planeta Júpiter y su benefactora energía serán como un bálsamo para ti. Pueden llegar gastos inesperados; controla de cerca tu dinero

Horóscopo de Escorpio del 15 de marzo

Tienes que hacer frente a tus contradicciones porque las dudas pueden dar al traste con tus planes. Necesitas suavizar las tensiones que han podido surgir con alguien cercano y buscar la reconciliación para recuperar la armonía. La Luna en cuarto menguante viene en tu ayuda: puede traerte la solución a algún conflicto amoroso y la suerte puede aparecer cuando más lo necesites.

Horóscopo de Sagitario del 15 de marzo

Hoy te levantarás especialmente ambicioso y con ganas de comerte el mundo. Eso sí, recibirás una noticia inesperada que no terminará de agradarte. No importa, estarás tan exultante que sabrás encajarlo a la primera. La Luna en cuarto menguante en tu signo te beneficia.

Horóscopo de Capricornio del 15 de marzo

Estás casi en el ecuador de la semana y todo apunta a que se te hará un poco cuesta arriba terminarla. El desgaste mental y emocional al que llevas tanto días sometido te termina por pasar factura. Vas a estar irascible y tendrás comentarios desafortunados con aquellos que te rodean. Cuida tu lenguaje.

Horóscopo de Acuario del 15 de marzo

Un altercado con alguien muy cercano va a desestabilizarte un poco. Tu fuerte temperamento y lo agotado que estás influye en un comportamiento destructivo con el que te lo terminarás llevando todo por delante. No focalices todos tus dramas en algo tan serio como tu alimentación.

Horóscopo de Piscis del 15 de marzo

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, que luego te coge el toro. A pesar de ser bastante nervioso sueles procrastinar todo lo que puedes y más. Hoy es miércoles y la Luna en cuarto menguante en Sagitario te invitan a reflexionar, así que empieza a ser algo más activo.