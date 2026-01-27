Colores, cortes y estampados, todas las tendencias en moda flamenca para 2026 vistas en We Love Flamenco
La pasarela de moda flamenca sienta las bases de lo que veremos en ferias y romerías. ¡No te pierdas un sólo detalle de qué es lo que más se lleva!
We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día
Cuesta imaginar que en algún momento nos vamos a vestir de flamencas. A pesar de que el invierno tan lluvioso que estamos viviendo no invite a pensar en lunares y volantes, la pasarela We Love Flamenco se encarga anticiparnos la primavera. Después de ocho intensas jornadas en las que se han podido ver las propuestas en moda flamenca de más de una treintena de diseñadores, ya tenemos claras cuáles son las tendencias en moda flamenca que despuntan este 2026.
Los colores clásicos, como el rojo y el blanco, y los más vitalistas, siguen pisando fuerte, pero tienen dos competidores inesperados este 2026. Una temporada más, los diseñadores y firmas dejan claro que la ausencia de volumen prima por encima de las propuestas maximalistas, aunque eso no significa que las propuestas sean anodinas. Más sencillez y minimalismo, sí, pero también más detalles clásicos, como pasacintas y tiras bordadas.
Analizamos todas las tendencias vistas en We Love Flamenco 2026 para que te sumes a ellas en tu próximo traje de flamenca. ¿Qué colores se llevan? ¿Cómo son los cortes? ¿Hay combinaciones explosivas? ¿Qué pasa con los complementos? Quédate, que te lo contamos.
Un color: El marrón
Pantone lo catologó como el color de 2025 y los diseñadores han tomado buena nota de ello, aunque una temporada después. No hay colección en la que no se haya colado esta compleja tonalidad que, si bien no es muy típica de la primavera, pretende dibujar una flamenca que se suma a las tendencias de inspiración prêt-à-porter. Fimas como Mónica Méndez, AJL Pepe Jiménez o Carmen Acedo la han incluido en sus propuestas.
- Cómo llevarlo: Apuesta por combinar el marrón con un tono frío, como el azul o el verda y huye de los convencionalismos.
Una alternativa al rojo: El verde
Si hay un color que siempre es tendencia, ese es el rojo, pero esta temporada tiene otro competidor directo. Además del marrón. Se trata del verde, desde el menta al pistacho, pasando por el oliva hasta llegar al esmeralda. El verde se lleva, con lunares o en versión lisa, combinado a tono o a contraste, pero como perfecta alternativa al rojo.
- Cómo llevarlo: Si no te atreves con un diseño todo al verde, añádelo a tu estilismo flamenco a través del mantoncillo. Si eres de las que se atreven, apuesta al verde y combinálo con morado.
Un corte: A la cadera
Toca decir adiós (cada vez más) a los trajes de flamenca de cortes imposibles con talles ajustados hasta la asfixia y faldas excesivamente voluminosas. Los diseñadores reflejan en sus colecciones las tendencias que dominan el street style y, si en la calle vemos estilismos ligeros y desenfados en la pasarela, también. En 2026 el talle se eleva hasta la cadera y las faldas se llenan de pequeños volantes.
- Cómo llevarlo: Con una falda en evasé con mucho movimiento para estilizar la figura.
Una combinación: Rosa y rojo
Es una tendencia que se repite bastante sobre la pasarela y que nos encanta. Flamenca Pol Núñez, Notelodigo, Rocío Olmedo o José Galvañ la proponen este color block tan potente como interesante y que contrasta con la desgana de los marrones. En su mayoría, los diseñadores juegan con diseños en rosa fucsia con lunares en rojo, que también añaden a través de detalles, como ribetes o piquillos.
- Cómo llevarlo: Con mucha personalidad en estilismos con mantoncillos también llamativos, como morados o verdes.
Un estilo: La flamenca desenfadada
Los diseños esta temporada son relajados, con faldas con mucho movimiento y muy fluidas. Los volantes, más pequeños que en anteriores temporadas, aportan la nota original cuando se proponen asimétricos o en cascada. La flamenca que proponen firmas y diseñadores es bastante relajada y va cómoda a ferias y romerías, un reflejo de lo que se ve en el street style.
- Cómo llevarlo: Con actitud y complementos que aporten un toque original a tanto minimalismo. Un mantoncillo cruzado, unos grandes pendientes... Con lo que te sientas más cómoda.
Un complemento: El mantoncillo de fleco corto
Desde que firmas y diseñadores decidieron recuperar el uso del mantoncillo somos felices. Es el complemento clásico del tarje de flamenca y, además, tiene el don de rematar el look flamenco. Esta temporada no sólo se recupera su uso, sino que, además, vuelven los flecos más cortitos. Lo hemos visto en diseñadoras como Carmen Acedo y firmas como Flamenca Pol Núñez o AJL Pepe Jiménez.
- Cómo llevarlo: Con un enrejado más sencillo y los nodos más gorditos para que el mantoncillo quede encajado en los hombros.
Un detalle: La vuelta de los clásicos
Si las hechuras se simplifican en los cortes y volúmenes, algún extra habrá que añadirles. Sobre todo, esta temporada, en la que parece que la flamenca más tradicional está más de moda que nunca. Por eso vemos el regreso de pasacintas, tiras bordadas, piquillos o carruchas.
- Cómo llevarlo: Sin excesos, en zonas concretas, como talles o remates de los volantes.
Un estampado: Las flores
Eso no significa que los lunares dejen de llevarse, sólo que se recupera est estampado y que pisa bastante fuerte. Si antes los lunares competían con los diseños lisos, ahora lo hacen con los estampados de flores. Eso sí, no veremos grandes estampados, sino propuestas más minimalistas, sutiles y elegantes.
- Cómo llevarlo: En diseños sencillos y sin demasiados complementos para no restarle protagonismo a las flores.
Ahora que ya controlas todas las tendencias en moda flamenca, ¿tienes claro cómo va a ser tu traje de flamenca este 2026?
