Colores, cortes y estampados, todas las tendencias en moda flamenca para 2026 vistas en We Love Flamenco

Diseños canasteros de Carmen Acedo, un clásico en We Love Flamenco que siempre es tendencia.

Cuesta imaginar que en algún momento nos vamos a vestir de flamencas. A pesar de que el invierno tan lluvioso que estamos viviendo no invite a pensar en lunares y volantes, la pasarela We Love Flamenco se encarga anticiparnos la primavera. Después de ocho intensas jornadas en las que se han podido ver las propuestas en moda flamenca de más de una treintena de diseñadores, ya tenemos claras cuáles son las tendencias en moda flamenca que despuntan este 2026.

Los colores clásicos, como el rojo y el blanco, y los más vitalistas, siguen pisando fuerte, pero tienen dos competidores inesperados este 2026. Una temporada más, los diseñadores y firmas dejan claro que la ausencia de volumen prima por encima de las propuestas maximalistas, aunque eso no significa que las propuestas sean anodinas. Más sencillez y minimalismo, sí, pero también más detalles clásicos, como pasacintas y tiras bordadas.

Analizamos todas las tendencias vistas en We Love Flamenco 2026 para que te sumes a ellas en tu próximo traje de flamenca. ¿Qué colores se llevan? ¿Cómo son los cortes? ¿Hay combinaciones explosivas? ¿Qué pasa con los complementos? Quédate, que te lo contamos.

Un color: El marrón

Pantone lo catologó como el color de 2025 y los diseñadores han tomado buena nota de ello, aunque una temporada después. No hay colección en la que no se haya colado esta compleja tonalidad que, si bien no es muy típica de la primavera, pretende dibujar una flamenca que se suma a las tendencias de inspiración prêt-à-porter. Fimas como Mónica Méndez, AJL Pepe Jiménez o Carmen Acedo la han incluido en sus propuestas.

Cómo llevarlo: Apuesta por combinar el marrón con un tono frío, como el azul o el verda y huye de los convencionalismos.

La firma AJL Pepe Jiménez propone diseños en los que el marrón, a contraste o con blanco, es el protagonista. / Ismael Rubio

El marrón no sólo se combina con blancos o a tono, también con tonos saturados. Diseño de AJL Pepe Jiménez. / Ismael Rubio

La diseñadora Carmen Acedo también tiñe de marrón sus clásicos trajes canasteros. / Ismael Rubio

El combo marrón y azul es una de las apuestas para 2026. Diseño de Carmen Acedo. / Ismael Rubio

Diseño de Mónica Méndez en el que el marrón en versión más clara también se combina con azul. / Ismael Rubio

Una alternativa al rojo: El verde

Si hay un color que siempre es tendencia, ese es el rojo, pero esta temporada tiene otro competidor directo. Además del marrón. Se trata del verde, desde el menta al pistacho, pasando por el oliva hasta llegar al esmeralda. El verde se lleva, con lunares o en versión lisa, combinado a tono o a contraste, pero como perfecta alternativa al rojo.

Cómo llevarlo: Si no te atreves con un diseño todo al verde, añádelo a tu estilismo flamenco a través del mantoncillo. Si eres de las que se atreven, apuesta al verde y combinálo con morado.

La firma AJL Pepe Jiménez propone diseños de color verde con lunares combinados y / Ismael Rubio

Los trajes de flamenca en verde se combina con tonalidades potentes y saturadas, como propone la firma MCV Flamencas. / Salva Castizo

Diseños como éste de José Manuel Valencia muestran que el verde es un color en tendencia, en todas sus variantes. / Salva Castizo

El verde también se adueña de las propuestas lisas, como vemos en los diseños de Mónica Méndez. / Ismael Rubio

Diseño verde combinado con amarillo de Rocío Olmedo. / Salva Castizo

Un corte: A la cadera

Toca decir adiós (cada vez más) a los trajes de flamenca de cortes imposibles con talles ajustados hasta la asfixia y faldas excesivamente voluminosas. Los diseñadores reflejan en sus colecciones las tendencias que dominan el street style y, si en la calle vemos estilismos ligeros y desenfados en la pasarela, también. En 2026 el talle se eleva hasta la cadera y las faldas se llenan de pequeños volantes.

Cómo llevarlo: Con una falda en evasé con mucho movimiento para estilizar la figura.

Firmas como AJL Pepe Jiménez proponen diseños con talles mucho más cómodos y favorecedores. / Ismael Rubio

Un diseño de falda fluida y corte a la cadera de MCV Flamencas. / Salva Castizo

A la cadera o un par de centímetros por debajo, el corte actual permite faldas con mayor movimiento. Diseño de José Galvañ. / Salva Castizo

Una combinación: Rosa y rojo

Es una tendencia que se repite bastante sobre la pasarela y que nos encanta. Flamenca Pol Núñez, Notelodigo, Rocío Olmedo o José Galvañ la proponen este color block tan potente como interesante y que contrasta con la desgana de los marrones. En su mayoría, los diseñadores juegan con diseños en rosa fucsia con lunares en rojo, que también añaden a través de detalles, como ribetes o piquillos.

Cómo llevarlo: Con mucha personalidad en estilismos con mantoncillos también llamativos, como morados o verdes.

La firma MCV Flamencas propone esta tendencia en el juego de volantes y a través del mantoncillo. / Salva Castizo

José Galvañ juega con una combinación de tonos saturados, tanto con los lunares, como con el mantoncillo. / Salva Castizo

Carmen Acedo, además de combinar rojo y rosa, añade un toque verde a este color block. / Ismael Rubio

El color block no excluye tonalidades intensas de sus combinaciones, como se ve en esta propuesta de Noteldigo. / Salva Castizo

Flamenca Pol Núñez también juega al color block con el mantoncillo. / Salva Castizo

Un estilo: La flamenca desenfadada

Los diseños esta temporada son relajados, con faldas con mucho movimiento y muy fluidas. Los volantes, más pequeños que en anteriores temporadas, aportan la nota original cuando se proponen asimétricos o en cascada. La flamenca que proponen firmas y diseñadores es bastante relajada y va cómoda a ferias y romerías, un reflejo de lo que se ve en el street style.

Cómo llevarlo: Con actitud y complementos que aporten un toque original a tanto minimalismo. Un mantoncillo cruzado, unos grandes pendientes... Con lo que te sientas más cómoda.

Cortes elevados, faldas con vuelo y volantes asimétricos en un diseño de Notelodigo. / Salva Castizo

Cortes elevador, combinación de volantes asimétricos y mantoncillo cruzado en un diseño de Rocío Olmedo. / Salva Castizo

Un complemento: El mantoncillo de fleco corto

Desde que firmas y diseñadores decidieron recuperar el uso del mantoncillo somos felices. Es el complemento clásico del tarje de flamenca y, además, tiene el don de rematar el look flamenco. Esta temporada no sólo se recupera su uso, sino que, además, vuelven los flecos más cortitos. Lo hemos visto en diseñadoras como Carmen Acedo y firmas como Flamenca Pol Núñez o AJL Pepe Jiménez.

Cómo llevarlo: Con un enrejado más sencillo y los nodos más gorditos para que el mantoncillo quede encajado en los hombros.

Flamenca Pol Núñez propone una vuelta a los mantoncillos cruzados y con el fleco más corto. / Salva Castizo

La firma AJL Pepe Jiménez incorpora mantoncillos de fleco corto colocados en pico. / Ismael Rubio

Los mantoncillos son un clásico en Carmen Acedo y este 2026 los propone con el fleco corto. / Ismael Rubio

El mantoncillo cruzado y los flecos cortos, una propuesta de Flamenca Pol Núñez. / Salva Castizo

Un detalle: La vuelta de los clásicos

Si las hechuras se simplifican en los cortes y volúmenes, algún extra habrá que añadirles. Sobre todo, esta temporada, en la que parece que la flamenca más tradicional está más de moda que nunca. Por eso vemos el regreso de pasacintas, tiras bordadas, piquillos o carruchas.

Cómo llevarlo: Sin excesos, en zonas concretas, como talles o remates de los volantes.

Elementos como los pasacintas y las tiras bordadas cobran peso esta temporada. Diseño de José Galvañ. / Salva Castizo

Un diseño de José Manuel Valencia con varias tendencias del momento: pasacintas, tiras bordadas y el color verde. / Salva Castizo

Un estampado: Las flores

Eso no significa que los lunares dejen de llevarse, sólo que se recupera est estampado y que pisa bastante fuerte. Si antes los lunares competían con los diseños lisos, ahora lo hacen con los estampados de flores. Eso sí, no veremos grandes estampados, sino propuestas más minimalistas, sutiles y elegantes.

Cómo llevarlo: En diseños sencillos y sin demasiados complementos para no restarle protagonismo a las flores.

La firma AJL Pepe Jiménez recupera los estampados de flores y también los mantoncillos con flecos más cortos. / Ismael Rubio

Las flores que se ven esta temporada son más sutiles, como las que propone AJL Pepe Jiménez. / Ismael Rubio

El diseñador José Manuel Valencia también propone diseños con estampados de flores sutiles. / Salva Castizo

Diseñadores como Javier García juegan con el combo más flamenco y lo hacen con flores en lugar de lunares. / Ismael Rubio

Ahora que ya controlas todas las tendencias en moda flamenca, ¿tienes claro cómo va a ser tu traje de flamenca este 2026?