Cómo diferenciar un mantoncillo bueno de menor calidad para combinar tu traje de flamenca esta Feria de Abril

El acabado de los bordados y si estos ocupan la prenda entera o solo algunos detalles es clave para diferenciar un mantoncillo de calidad.

El mantoncillo es el complemento indispensable del traje de flamenca. A pesar de que durante unas temporadas cedió el protagonismo absoluto al traje de flamenca y complementos como collares lo sustituyeron, el mantoncillo nunca falta. Las tendencias en moda flamenca de las últimas temporadas no solo reivindican su uso, sino que apuestan por poner en valor elementos tradicionales como los bordados o el enrejado.

Con la fiebre por el mantoncillo, esta pieza ha democratizado su consumo y ahora se ha vuelto más accesible para todas y con diseños más variados. Aunque los bordados siguen siendo los detalles más demandados. Esa democratización del mantoncillo, unida a su popularización, ha llevado a que la línea entre los diseños aresanales y de calidad y otros más económicos se haya desdibujado. A muchas les cuesta diferenciar entre un mantoncillo bueno y otro de peor calidad porque, además, en algunos casos no hay una diferencia de precio demasiado significativa entre ambos.

Un matoncillo con los flecos pegados al traje y sin enrejado es más económico, pero también de peor calidad. / Salva Castizo

Cabe recordar que cada una es libre de adquirir el mantoncillo que más le guste y por el precio que más se adapte a su bolsillo. Ni el mantoncillo más caro tiene que ser el que mejor quede con nuestro traje de flamenca ni el más económico merece ser juzgado. Aunque, todas necesitamos algunos tips para poder diferenciar un mantoncillo bueno de uno de peor calidad y las claves que da Flamenkura Sevilla (@flamenkurasevilla) pueden sernos de gran ayuda.

El enrejado del mantoncillo

Un enrejado, más o menos elaborado, marca la diferencia entre un mantoncillo artesano y uno de menor calidad. / Salva Castizo

"Un enrejado artesano se nota nada más verlo", comienza diciendo. No es necesario que el enrejado sea como el de un mantón de Manila, pero sí que cuente con, al menos un nudo. "Huid de los mantones que tienen los flecos pegados, sin enrejado, porque eso no es buena calidad", continúa diciendo. Esta tendencia caló bastante en los 2000, cuando se buscaba una estética que no reparase tanto en los detalles y sí en lo llamativo de los complementos, sobre todo, en los colores.

Mientras más amplio sea el enrejado, mayor complejidad y mayor valor artesanal. / José Angel García

El enrejado siempre será el que determine la calidad. Al elaborarse de manera artesanal, mientras más complejo sea, mayor será el trabajo que lleve detrás y mayor la calidad. Además, el enrejado es esencial para darle peso al mantoncillo y que caiga perfecto sobre los hombros.

La cantidad de seda

Al plegar los mantoncillos se puede advertir la cantidad de seda que tienen sus flecos por el volumen que adquiere. / Juan Carlos Muñoz

Los flecos suelen ser de seda, que es lo que le da ese brillo y movimiento tan característico. Aunque a veces se utilizan mezclas de tejidos para abartar los costes y así poder vender la pieza a precios más económicos. Flamenkura Sevilla recomienda un truco para saber la seda que contiene el mantoncillo.

Los flecos de sedea tienen brillo y mucha caída. / Salva Castizo

"Coloca el mantoncillo en tres dobleces para ver la cantidad de seda que contienen sus flecos, debe notarse bastante volumen", apunta. "También es importante la calidad, que la podemos diferenciar por el brillo y la caída", añade.

El tejido y la caída

La caída del mantoncillo también es clave para determinar su calidad. / M. G.

En la actualidad vemos mantoncillos de gran variedad de tejidos y no es solo por ofrecer distintos tipos diseños, sin por ofrecer precios más competitivos. En cuanto a los mantoncillos de calidad, "la tela más usada es la viscosa de algodón, un tejido suave y fresco, que no pesa nada". "También puedes encontrar mantoncillos en crespón, que es una tela de buena calidad", comenta Flamenkura Sevilla.

La caída del mantoncillo, confeccionado en crespón o viscosa de algodón, es determinante para saber su calidad. / Juan Carlos Vázquez Osuna

"Los mantoncillos de calidad más baja suelen ser de crepe o de telas más ásperas y duras que no tienen la misma caída", añade en referencia a los mantoncillos más económicos. "Colocándote un mantoncillo ta vas a dar cuenta de la calidad que tiene un mantoncillo solo por su caída", recomienda como tip para identificar un mantoncillo de calidad.

Los bordados de la pieza completa destacan en piezas de mayor calidad. / D. S.

El bordado del mantoncillo

"Huid de esos sitios en los que venden un mantón por 100 o 150 euros asegurando que están bordados a mano, un bordado a mano puede salir por 1000 euros", adelanta Flamekura Sevilla.

Mientras más superficie ocupen los bordados, mayor calidad tendrá la pieza. / Juan Carlos Muñoz

La experta en moda flamenca advierte que, "aunque el mantoncillo sea artesanal, el bordado está confeccionado a máquina". En base a eso, la experta da las claves para diferenciar un mantoncillo de calidad.

El acabado de los bordados y cuánta superficie del mantoncillo ocupan los bordados es clave para ver su calidad. / José Angel García

"Si abrimos el mantoncillo, vamos a ver que el bordado ocupa prácticamente toda la pieza, los más económicos suelen tener las flores más separadas y con más espacios o con una gran flor en el centro y luego en liso", concluye.