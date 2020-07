Preocupación por los riesgos en asentamientos de inmigrantes

En los numerosos asentamientos de la provincia residen miles de inmigrantes en condiciones muy precarias. Una situación que se ha visto agravada con la reciente crisis sanitaria de la COVID-19. Afortunadamente, hace tiempo que no se registra un incidente que haya puesto en peligro a estas personas.

Sin embargo, colectivos como la Asociación Salud, Educación y Trabajo (SET) y Almería acoge, temen que en estos puntos puedan producirse acontecimientos como los de Huelva y otros puntos de Andalucía, dónde se han registrado numerosos incendios, entre otros casos.

Ambos colectivos han lamentado “los reiterados incendios y otros graves problemas que se han sucedido en distintos asentamientos ocupados por personas inmigrantes en distintos lugares, y queremos manifestar nuestra solidaridad con las personas afectadas”.

“Creemos que no haber afrontado durante años esta realidad de exclusión extrema está alimentando situaciones de violencia y rechazo, de miedo y de odio que impiden reaccionar de manera coherente a todas las partes implicadas. Condenamos estas reacciones de violencia y rechazo, vengan de donde vengan”, han dicho.

Consideran, no obstante, que esto no es una novedad, por lo que denuncian “la falta de planificación por parte de las administraciones ante la necesidad de mano de obra en tareas como la recolección agrícola, y la ausencia de alternativas de alojamiento digno”. Aseguran que empresarios, trabajadores y sociedad civil deben implicarse en buscar soluciones, pero “deben ser quienes nos gobiernan en todos los niveles quienes lideren y coordinen esta respuesta, aportando o creando los marcos legislativos y administrativos necesarios”. “Este liderazgo no puede esperar y les emplazamos a convocar de manera urgente una mesa amplia de diálogo que reúna a todas las partes implicadas”, han exigido.

Además, solicitan el reconocimiento de las personas inmigrantes como “interlocutores válidos y primeros protagonistas de su propia historia, si continuamos minusvalorando a los trabajadores inmigrantes”.

De hecho, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha abogado este miércoles por la unión de las administraciones central, autonómica y local para dar “una solución definitiva” a los asentamientos de la provincia de Huelva.

Ruiz ha subrayado que es partidaria de la integración, de los alquileres sociales en los municipios en los que estén conviviendo los migrantes que residen en las chabolas de los asentamientos, “y que tengan una vivienda digna, ya que tienen un trabajo”, a la par que ha remarcado que “es importantísimo acelerar el arreglo y la solución de sus papeles y su situación legal” y cree que esa solución se puede dar “con la buena voluntad de las tres administraciones”. Asimismo, ha destacado que aunque no es competencia de su Consejería, se están “centrando” en ello, subvencionando con sus proyectos a asociaciones y ONG “que están trabajando y que son los que están ahí ayudando a estas personas en esta situación “.