Gitanos, la nueva colección de José Hidalgo en We Love Flamenco 2019

42 diseños que estamos seguros que no dejarán indiferentes a aquellos que aman la costura de este diseñador que tanto ha aportado a la moda flamenca .

A veces hay que escuchar esa voz dentro de ti...Empieza diciendo José Hidalgo en el pequeño avance que nos da de su próxima colección que presenta el sábado 19 de enero en la pasarela We Love Flamenco .

La inspiración

A veces hay que escuchar esa voz dentro de ti.

Yo no he cambiado, pero mi aprendizaje me ha hecho confiar cada día más en mis propias ideas.

Quizás eso sea el estilo.

Sacar sin miedo todo lo que llevas dentro con todas las consecuencias.

Y con esa idea empieza a fraguarse por cuarto año consecutivo nuestra nueva colección.



Gitanos es una manera de sentir.

Vivir bajo una piel morena

Una manera de querer a los que están y a los que se fueron.

Sentir dentro del alma la música, el amor y la vida, con un compás diferente.

Gitanos de principio a fin.

Los Gitanos son errantes,

Gitanos de fragua y cante ,

Gitanos de raza,

Los Gitanos son el arte.

Gitanos de pureza y baile,

De almendras y de biznagas,

Gitanos dentro del alma.



Esta es mi idea de la raza que inspira, enamora y pellizca mi corazón.

¡Que más me hubiera gustado que haber nacido Gitano!

José Hidalgo.