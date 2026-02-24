Feria de Abril 2026: Del corte a la cadera a los colores cálidos, estas son las tendencias para vestir de flamenca más originales

Rocío Osorno con un traje de flamenca azul klein, un color muy favorecedor para la Feria de Abril.

A la Feria de Abril le queda bastante menos de lo que pensamos y, aunque las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas no nos hayan llevado a pensar en el traje de flamenca, quizás ya vayamos tarde. Pero que no cunda el pánico, tenemos varias semanas por delantes para vivir ese ritual de búsqueda del traje de flamenca perfecto y, después de empaparnos de todos los desfiles de We Love Flamenco y SIMOF, sabemos cuáles son las tendencias y venimos a facilitarte la vida.

Todos los años por estas fechas la prengunta a cualquier editora de moda flamenca entre sus amigas es la misma: ¿Este año qué se lleva para hacerme el traje de flamenca? Esta cuestión ha surgido en bastantes conversaciones en los últimos días, por eso creo que ha llegado el momento de hacer un compendio de todas las tendencias en moda flamenca que destacarán en la Feria de Abril de 2026. Todavía es pronto para pensar en un look alternativo al traje de flamenca para la noche del pescaíto, sí, pero no para saber cuáles son los colores que más se llevan, a qué altura se coloca el talle o cómo nos pondremos los mantoncillos.

Colores flamencos, pero en versión cálida

Los marrones, terracotas y beiges se convierten en la alternativa a colores más flamencos, como el rojo. Diseño de Flamenca Pol Núñez. / Salva Castizo

No es que no se lleven los clásicos rojos y magentas, es que los tonos cálidos han irrumpido con bastante fuerza y sobre la pasarela hemos visto diseños en marrón, beige y terracota. Las flamencas bohemias de Aurora Gaviño o las de Pol Nuúñez han sabido reinterpretar estas tonalidades cálidas esta temporada a la perfección. Para que funcionen, puedes combinarlas a tono o jugar a contraste, como ocurre con los marrones, que destacan con los verdes, azules y fucsias.

Talles a la cadera y faldas con vuelo

Los cortes flamencos se adaptan a las necesidades y esta temporada elevan el talle para ser más cómodos. Diseño de Gil Ortiz. / Ismael Rubio

Firmas como Pilar Vera, Gil Ortiz o AJL Pepe Jiménez han aapostado por elevar el talle a la cadera, de la que salen faldas cada vez con más vuelo y menos volumen. Es un corte cómodo y clásico, que ya funcionó en los 80 y que ahora vuelve renovado. Si el corte a la cadera es demasiado, firmas como Rocío Olmedo o Notelodigo lo llevan por debajo de la cadera para potenciar la silueta femenina y seguir resultando cómodos.

El regreso de los detalles clásicos

Pasacintas, tiras bordadas y encajes se convierten en elementos protagonistas de los trajes de flamenca. Diseño de José Galvañ. / Salva Castizo

Este 2026 el año en el que regresan las propuestas más clásicas, no solo en los cortes, también en los detalles. Ahora que los diseños son bastante más sencillos y minimalistas, destacan los elementos ornamentales, como pasacintas, piquillos, tiras bordadas, carruchas o madroños. Firmas como José Galvañ, MiAbril, AJL Pepe Jiménez o José Manuel Valencia no dudan en incorporar estos elementos clásicos.

Mantoncillos de fleco corto y colocados en pico

Los mantoncillos simplifican su enrejado y plantean un fleco mucho más corto, dando protagonismo a los bordados. Diseño de Flamenca Pol Núñez. / Salva Castizo

Firmas como Carmen Acedo siempre han reivindicado el uso del mantoncillo como elemento flamenco por antonomasia, pero no todas las temporadas se ha llevado. Por suerte, desde hace varias temporadas el mantoncillo vuelve a ser el complemento estrella y este, año, además, es una tendencia bastante especial. Atrás quedan los flecos largos para apostar por flecos mucho más cortitos y con enrejados sencillos. La colocación sigue siendo en pico y firmas como MiAbril proponen alternativas muy originales a su colocación.

Firmas como MiAbril proponen una forma muy original y cómoda de llevar los mantoncillos. / Ismael Rubio

Colocado en pico, desde MiAbril proponen añadir dos broches adicionales para dejar la zona del escote despejada y así estilizar mucho más el cuello.

Sí a los lunares, pero pequeños

Los lunares se convierten en el estampado estrella, pero en una versión más pequeña. Diseño de Flamenca Pol Núñez. / Salva Castizo

Los diseños lisos cobraron especial protagonismo hace varias temporadas, pero este 2026, cuando la apuesta por los clásicos es bastante evidente, los lunares vuelven al lugar que les corresponde. Eso sí, olvida los grandes estampados, este año los lunares tienen un tamaño más comedido e incluso se presentan salpicados por toda la prenda. La combinaciones en color block, como la que propone Pol Núñez son de lo más originales.

Asimetrías en talles y volantes

Pilar Vera no sólo eleva los talles de sus diseños, sino que los plantea de forma asimétrica para estilizar la figura. / Ismael Rubio

Ahora que los diseños son sencillos y minimalistas y prima el vuelo de las faldas, muchos diseñadores apuestan por incluir elementos como volantes asimétricos, ya sea colocados en pico o en cascada, y talles que se plantean como elementos geométricos. Firmas como Pilar Vera y MiAbril destacn por ello. En el caso de las asimetrías en los volantes, son perfectas para que la falda tenga más vuelo; en el caso de los talles, pueden ayudar a que la figura se vea mucho más estilizada.

Volantes más pequeños

Tanto en faldas con más vuelo como en otras con más volumen, la tónica dominante son los volantes de menor tamaño. Diseño de Gil Ortiz. / Ismael Rubio

Esta temporada veremos faldas con volantes más pequeños, tanto en faldas en evasé, como en neja o canasteras. Los grandes volantes se mantienen al margen de una temporada flamenca en la que los detalles son los que definen el diseño.

Complementos noventeros

Detalles como collares de colores y pendientes maximalistas adornan los trajes de flamenca de este 2026. Diseño de Pilar Vera. / Ismael Rubio

Todo vuelve siempre y si han regresado los talles a la cadera que marcaron los diseños de los años 80, no es de extrañar que también lo hagan los complementos maximalistas. Collares de colores, pendientes XXL y una estética que recuerda a la de los años 90 es la apuesta original para esta Feria de Abril.

Los diseñadores proponen una flamenca más maximalista en cuanto a los detalles para contrarrestar la sencillez de los diseños. / Salva Castizo

Si todavía guardas tus pulseras collares y pendientes de plástico, esta Feria de Abril es el momento de rescatarlos.