Una profesora sevillana, ganadora del mantón bordado a mano

Sevillana, 'ferianta' y profesora de inglés en el colegio Buen Pastor de Sevilla. María de Carmen Pérez Gil no cabía en sí de gozo esta mañana cuando llegaba a la sede de Diario de Sevilla para recoger el mantón de seda bordado a mano como ganadora del sorteo que ha llevado a cabo Grupo Joly durante el mes de abril, a través de su canal Wappíssima.

Tras dos años de ausencia, esta sevillana con raíces en Tarifa volverá a disfrutar de una de sus fiestas favoritas estrenando un espectacular mantón de Foronda, de 140 centímetros, de seda bordado a mano, con un precioso enrejado de 15 centímetros y 40 de flecos.

"¡Pero qué suerte tan grande he tenido! Nunca me ha tocado nada. No puedo creer que después de haber compartido vuestro sorteo con todos mis amigos, familiares y contactos me haya tocado a mí finalmente", comentaba entre risas esta vecina de Nervión que piensa estrenarlo lo antes posible.

Nuestra enhorabuena a María del Carmen y muchas gracias a las 5.000 personas que han participado en nuestro sorteo, realizado a través de la aplicación Easy Promos.

Aquí puedes comprobar el resultado del sorteo.