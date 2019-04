Estos son los diseñadores de la Pasarela Wappíssima 2019

No podíamos esperar más esta Pasarela Wappíssima 2019. Por fin llega el próximo sábado 6 de abril y Sevilla se engalana, de nuevo, de volantes flamencos de la mano de las últimas propuestas de algunos de los nuevos diseñadores del momento. Tal y como sucedió en la pasada edición, los diseñadores más selectos asistirán con sus trajes de flamenca a la cita de moda flamenca. Ana Ferreiro, María Avivar e Inma Gelo, entre otros, brillarán con sus espectaculares tocados y vestidos.

Ana Ferreiro, ganadora del Certamen de Noveles de Viva by We Love Flamenco 2019, hace gala de sus diseños elegantes y que definen la figura realzando la forma de la cadera de la mano del volumen en los faldones. Todo un espectáculo de colores y formas que crean tendencia flamenca.

Los colores oscuros también hacen gala del estilo de Ana Ferreiro. Los volantes bajos caracterizan sin duda a la diseñadora y el escote de pico.

La diseñadora Mar Avivar, otra participante del Certamen de Noveles de Viva by We Love Flamenco 2019, dará brillo a nuestra pasarela con sus tejidos nácar y sus volantes bajos. Las hombreras eclécticas también son lo suyo y los tocados con peinetas reportan a sus looks flamencos del encanto andaluz por el que se caracteriza la firma.

La firma F de Frank cautivará miradas esta pasarela con su colección Bendita Locura. El diseñador hacía gala de ello en FIMAF, la pasarela de moda flamenca de Málaga. La mujer flamenca del diseñador, asentado en Marbella, se caracteriza por la ornamentación de sus volantes y por el brillo en los tejidos.

Inma Gelo ya mostró sus diseños de coralina y rojos en el Certamen de Noveles de la Pasarela Flamenca Jerez 2019. Costumbrista, colorido y muy flamenco es el estilo de esta diseñadora, que también se hará notar en el desfile de la nueva edición de la Pasarela Wappíssima.

Marta Arroyo también desfilará en la Pasarela Wappíssima. Sus looks clásicos y sus volantes de caída son una apuesta segura para cualquier ocasión. La diseñadora es conocida por sus propuestas de moda flamenca infantil y tiene un estilo sencillo y desenfadado que otorga siempre prioridad a la comodidad.