Martínez: “He vuelto como si no me hubiera ido”

El central José Antonio Martínez, último refuerzo de un Granada CF al que, como la pasada temporada llega cedido desde el Eibar, dijo este martes en su presentación oficial que “he vuelto como si no me hubiese ido” y resaltó que “esto es lo mismo que el año pasado” porque todos lo que llegan “absorben los valores que tiene el grupo”.

Martínez, tan sonriente como todo el año pasado, dejó claro que “estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí, he puesto todo lo que he podido de mi parte porque estar aquí era mí. Sólo estaba volver en mi cabeza, era el único contexto en el que me veía deportivamente. No me veía en otro sitio”.

También habló de cómo ha sido su pretemporada en un equipo queriendo ir a otro: “Es una situación nueva para mí, me ha hecho crecer como persona y como profesional. Tienes con controlar la cabeza a la hora de entrenar. Tenía las cosas claras y actuando de buena fe todo llega. Con confianza y convicción las cosas combinan para que salgan a mi favor”.

El jugador dijo que llega “para rendir este año” porque “ya no cuenta lo del año pasado” y se mostró “mentalmente y físicamente” preparado para jugar ya si hiciera falta aunque no ha entrenado hasta ahora con el grupo porque está “ajustando las cargas” al venir “de un trabajo distinto” por su situación en el Eibar.

Martínez cree que el Granada CF se ha reforzado “muy bien” de cara a su regreso a la máxima categoría, lo que va a servir para “dar un salto de competitividad y rendimiento” y para que él crezca a nivel personal.

Cree que el equipo ha realizado durante la pretemporada “un perfeccionamiento” de lo que hizo el año pasado” y que, por lo que ha visto “el equipo sigue siendo sólido y arriba hay alegría, que es lo que determina los partidos en Primera, verticalidad y atrevimiento”.

Monterrubio y Sánchez

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, indicó que están “muy contentos de tener a Martínez de regreso”. “Sabemos los que estamos aquí lo que ha costado. Nos hubiese gustado en otros tiempos y plazos pero las circunstancias son las que son. Muy agradecidos con tu esfuerzo porque sabemos que no ha sido fácil”, añadió.

El gerente deportivo del Granada, Fran Sánchez, comentó que desde que se produjo el ascenso contar con Martínez era “una prioridad por lo que dio en el campo, lo que es como persona y lo que representa”.

“Tras dos meses negociando nos hubiera gustado que hubiera venido en propiedad”, reconoció Sánchez, quien anunció que sí que tienen “una opción preferente a final de temporada por si tiene ofertas de otros clubes”.