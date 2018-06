Las tendencias de novia de la temporada

¿Tienes mil bodas este verano y no sabes qué ponerte? ¿Estás cansada de llevar el mismo peinado a todas las celebraciones? ¿Te casas próximamente y aún no sabes cómo te vas a maquillar? No temas. La agencia de comunicación Doble Erre, dentro del marco del SIQ Handicraft & Fashion, organizó el martes 19 de junio un evento en El Corte Inglés de la Plaza del Duque un evento con influencers y profesionales del sector de las bodas donde varios expertos del sector nos contaron todas las tendencias nupciales del año para novias e invitadas.

El evento dio comienzo en la terraza del Hotel Derby con una presentación del mural de la Inmaculada de Murillo, bautizado como "La Colosal", que corona la plaza desde la fachada del edificio en celebración del Año Murillo.

La primera parada de la sesión nos llevó al corner de NARS. Allí, el experto de la marca nos explicó las principales tendencias de maquillaje para novias de este verano. La principal finalidad del maquillaje nupcial debe ser que la belleza natural de la novia resalte y brille más que nunca, por lo que los productos que aporten un pequeño brillo natural sin glitter, como base iluminadora o coloretes con sutiles toques de luz, son perfectos para conseguir ese look dewy (rostro limpio, natural y brillante) que hemos podido ver en las pasarelas y que sienta genial a las novias.

Después, continuamos hacia la sección de accesorios, donde pudimos ver todos las últimas tendencias en tocados y sombreros para novias e invitadas. Este año las peinetas y las joyas para el pelo dan paso a las las coronas de flores secas, los velos con toques de color y las tiaras y diademas de plata envejecida. Las invitadas dejan las pamelas y el canotier y optan por diademas de flores y tocados con rejilla cubriendo el rostro.

En la zona de invitada las propuestas propias de El Corte Inglés ofrecen vestidos y trajes de raso, encajes, brocados y pedrerías para las invitadas más tradicionales. Las firmas externas, aunque también incluyen en sus colecciones algunas piezas más habituales, son la elección principal de aquellas que prefieren algo menos "de boda" que puedan reutilizar. Margarita, de Invitada Ideal, seleccionó algunas prendas de tendencia de Ted Baker entre las que predominaba el amarillo, color del año de las invitadas por excelencia.

El personal de peluquería de El Corte Inglés de la Plaza del Duque es eminencia en estilismo nupcial, habiendo formado parte del equipo de peluquería de la Barcelona Bridal FashionWeek, y nos habló sobre las dos tendencias principales en peinados para novias. Una de ellas son los recogidos craneales, monos o colas realizadas de forma muy tensa, en ocasiones con efecto mojado, entre los que destacan los recogidos de bailarina y las coletas bajas. También están de moda los cabellos desenfadados con aspecto encrespado y ondas muy rotas, tanto suelto como en trenzas. Estos peinados, aunque parecen hechos por la misma novia en casa, llevan mucho trabajo y preparación previa detrás y son los más solicitados entre las clientas.

Por último, el centro de medicina estética Hedonai, uno de los principales patrocinadores de SIQ, expuso algunos de los tratamientos faciales que realizan para iluminar e hidratar la piel. Una piel sana y radiante es la base de todo look y es importante que el rostro esté resplandeciente para un día tan especial como es el día de nuestra boda.