Acaban de llegar a Zara las chaquetas elegantes y en tendencia que agotarán las mujeres de 60 para sus looks con pantalones de vestir

Vestir bien a partir de los 60 resulta bastante sencillo. Las mujeres a partir de esa edad, e incluso antes, tienen bastante claro cuál es su estilo, con qué prendas se sienten cómodas y qué mensaje quieran lanza a través de sus estilismos. No necesitan demostrar nada ni tienen que encajar a través de sus estilismos, solo vestirse por y para ellas mismas.

En ese contexto, hay piezas básicas que siempre les funcionan, como son unos pantalones de vestir, que los llevan tanto con jerséis finitos, como con una blusa un poco más especial, y, por supuesto, las chaquetas elegantes.

Prenda indispensable de cualquier fondo de armario, la chaqueta es mucho más que una pieza de abrigo. Tiene la capacidad de elevar un look sin mucho esfuerzo o rebajar la formalidad de un estilismo con muy poco. En primavera son un básico de cualquier look, pero las mujeres de 60 siempre van un paso más allá y no solo buscan chaquetas funcionales.

Ajustadas para enmarcar la cintura, las chaquetas funcionan muy bien con faldas y pantalones de vestir en un look +60. / @greceghanem

Las mujeres de 60 se suman a las tendencias e incluso agotan los diseños más especiales. Eso ocurre con las chaqueta recién llegadas a Zara. Son elegantes, están en tendencia y son las favoritas de las mujeres de 60, que las llevarán en todos sus looks de primavera. Si estás preparando el fondo de armario primaveral, tienes que echarles un vistazo.

De estilo austriaca

Chaqueta con botones de Zara. / Zara

En los 2000 fueron un éxito, aunque por aquel entonces no eran nuevas. Ajustadas a la cintura, con hombreras y botones dobles a ambos lados del frontal, estas chaquetas nos acompañan desde finales del siglo XIX y ahora regresan con fuerza. En este diseño de Zara se rescatan elementos clásicos y se cambia la lana por un tejido más liviano y estampado para convertirla en un must de primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2010/875/708

Cruzada y con hebilla dorada

Chaqueta cruzada con hebilla de Zara. / Zara

Es uno de los diseños más elegantes que hemos encontrado en Zara y nos parece una opción perfecta para llevarla con unos pantalones de vestir a tono. Con mucha caída y bastante favorecedora, esta chaqueta cruza cuenta con un detalle dorado en forma de hebilla con el que la prenda marca la diferencia. Pasa de ser una chaqueta básica a ser la chaqueta de la primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 2158/755/712

Con lazada

Chaqueta con lazada de Zara. / Zara

Que las lazadas son tendencia no es algo nuevo, lo que sí lo es es que den el salto de las blusas a las chaquetas. En ese diseño, que emula a un esmoquin, la lazada hace las veces de solapa y acaba en la zona de la botonadura. Puede llevar la lazada con un nudo sencillo o hacer un lazo y dejarlo sueltecito.