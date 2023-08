Los diez básicos de Zara que tienen que estar en tu maleta de vacaciones y cómo combinarlos.

Las vacaciones del verano son el momento perfecto para hacer acopio de los mejores looks y explotarlos durante día y noche. Ya sea esa nueva prenda que la reina del Barbiecore ha descubierto, los clásicos vestidos estivales o los pareos y sus mil formas distintas de llevarlos, todos estos estilismos están esperando que los metas en tu maleta y los lleves a hacer la ruta de las vacaciones de verano 2023.

Haber encontrado el vestido más bonito de Zara da pie a que sea el buque insignia de Inditex esa especie de gran armario al que acudir para encontrar los diez básicos que tienen que estar en tu maleta y cómo combinarlos.

Si te preguntas qué llevar en tu maleta para lucir espectacular y en tendencia durante tus días de vacaciones, no te preocupes, esta lista con las diez prendas indispensables de Zara que no pueden faltar en tu maleta este verano de 2023 te solucionará la vida. Desde vestidos boho y relajados, hasta blusas y shorts frescos, estas prendas te asegurarán un armario versátil y con estilo para cualquier ocasión este verano.

Vestidos largos boho

Estos vestidos son ideales para paseos por la playa o cenas al aire libre. Combínalos con unas sandalias planas y accesorios bohemios para un look relajado y romántico.

Pantalones fluidos

Opta por unos pantalones ligeros y sueltos que te mantendrán fresca y cómoda durante tus días de vacaciones. Combínalos con una blusa estampada o una camiseta básica para un look casual pero elegante.

>> Así son los pantalones fluidos de Zara más top del verano

Bañador retro

Los bañadores de estilo retro están en tendencia este verano. Elige uno con detalles vintage y sentirás que te has transportado a los días de glamour de los años 50. No te olvides de las gafas de sol para completar el look.

>> Los bañadores retro más en tendencia del verano 2023

Sombrero de rafia para cualquier look

Protege tu rostro del sol con un sombrero de rafia. Además de ser funcional, añade un toque de estilo y sofisticación a cualquier outfit playero.

>> Los sombreros virales con los que las influencers combaten el calor

Blusa para un look de playa

Una blusa ligera y fresca es esencial para bajar a la playa o la piscina. Combínala con tu bañador y unos shorts de lino para un look playero sin esfuerzo.

>> Del pareo y el biquini al short y el sombrero de paja, las claves para un look de playa de infarto

Vestidos camiseros, el clásico de todos los verano

Los vestidos camiseros son versátiles y fáciles de llevar. Puedes usarlos tanto para una excursión durante el día como para una cena informal. Combínalos con sandalias o alpargatas para un look veraniego perfecto.

Sandalias doradas, la tendencia glam del verano

Un par de sandalias doradas agregarán un toque de brillo y glamour a cualquier atuendo. Úsalas para un look elegante de noche o para darle un toque sofisticado a tu outfit de día.

Shorts de lino para un look casual

Los shorts de lino son una opción cómoda y chic para el verano. Combínalos con una camiseta blanca y unas sandalias para un look casual y fresco.

Vestidos boho en versión mini

Además de los vestidos largos, los vestidos boho más cortos también son un must have para tus vacaciones. Son perfectos para un día de turismo o una tarde de compras.

Accesorios clave para los looks de verano

No olvides incluir accesorios clave como unas gafas de sol estilosas, un bolso de paja y algunos collares y pulseras para darle un toque personal a tus outfits.

Así se combinan los básicos de Zara de este verano

La clave para combinar estas prendas es la versatilidad. Mezcla y combina diferentes elementos para crear looks para cualquier ocasión. Por ejemplo, un vestido boho largo puede convertirse en un look más elegante si lo combinas con unas sandalias doradas y accesorios llamativos. Por otro lado, unos pantalones fluidos pueden ser perfectos para el día si los llevas con una camiseta básica y unas sandalias planas.

No olvides llevar en la maleta algunos básicos como camisetas blancas, unos jeans y unas zapatillas cómodas para complementar tus looks de vacaciones. Con estas prendas esenciales de Zara en tu maleta, estarás lista para disfrutar al máximo de tus vacaciones de verano 2023 con estilo.