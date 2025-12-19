Lefties agotará el abrigo cortito más elegante del invierno: En dos colores, con botones dorados y tendencia en 2026

Se avecinan días de mucho fío y toca preparar el amario para sobrevivir al mercurio con elegancia. El abrigo de pelo se postula como como una de las principales opciones, pero ni es la única ni es la más elegante. Ahora que conocemos las tendencias que dominarán 2026, tenemos claro que las prendas que acompañarán a los jerséis con cremallera (la tendencia revelación del año) serán los abrigos, pero en versión más cortita y en colores alternativos.

Como todavía queda tiempo para poder presumir de looks con blusas elegantes, por el momento nos conformamos con adentrarnos en las tendencias de 2026 a través de las prendas de abrigo. A punto de agotarse, este abrigo de Lefties cumple con todas las características que se espera de estas prendas para 2026. Es más cortito, tiene cuellos, es en uno de los colores más en tendencia y resulta de lo más elegante. Además, está disponible en dos tonalidades y se agotará en 3, 2, 1.

Berenjena y con botones dorados, así es el abrigo corto de Lefties que arrasa

Abrigo corto de Lefties. / lefties

Cuando pensábamos que el abrigo más en tendencia de 2026 sería de color marrón, llega Lefties y lanza una propuesta en color berenjea (aunque también está disponible en color camel). A diferencia de otros abrigos, este diseño se presenta bastante más cortito. El largo midi se pone en jaque y salen al terreno de juego los diseños con el largo a la cadera o sobrepasándola. Con cuellos de solapa, lo que más nos gusta de este abrigo son los botones dorados, que le dan un toque muy elegante. Tanto, que se terminará agotando.

A la hora de combinarlo, es importante tener en cuenta las proporciones. Al ser un abrigo con el largo a la altura de la cadera, no recomendamos apostar por unos pantalones excesivamente holgados, mejor que se estreche hacia la zona de los tobillos. El abrigo deja mucho volumen en la parte superior, si quieres evitar el efecto saco, los pantalones mejor barrel.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo corto de Lefties tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 1800/315/610