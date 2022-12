Los tres looks de Zara definitivos para triunfar en Nochebuena.

Pareceía que nunca iba a llegar, pero ya está aquí la Navidad y toca pensar el espectacular lookazo que nos vamos a marcar. Inspiradas por las propuestas de las mujeres mayores de 50 y con las tendencias de Navidad súper claras, a la hora de buscar ese look perfecto para Nochebuena (el primer evento navideño al que nos enfrentamos) preferimos huir de un maximalismo excesivo para encontrar en las líneas sencillas y minimalistas la clave del éxito.

Ya hemos encontrado en Zara algunas propuestas de looks para Navidad y, como no podía ser de otra manera, es el buque insignia de Inditex el que nos muestra los tres looks definitivos para triunfar en Nochebuena. Elegantes, sencillos y muy navideños, los tres looks vistos en Zara son aptos para todas la edades y para cualquiera que sea tu plan de Nochebuena. Sólo tienes que ver cuál se adapta más a tu estilo y apostar por él para marcarte el look más ideal con el que triunfar en Nochebuena.

El clásico vestido rojo, ahora con escotazo

El rojo es el color de los looks de Navidad y la tonalidad con la que acertarás por siempre jamás. Ahora que las tendencias de estilo cada vez son más minimalistas y se presentan en líneas sencillas, este vestido rojo de Zara para un look de Nochebuena nos parece sobresaliente. Muy fluido y con un espectacular escote en la espalda, el diseño necesita poca combinación. Unos sencillos pendientes, nada de excesos, y un peinado messy o efecto wet rematan este look de Nochebuena tan brutal. El vestido rojo de Zara tiene un precio de 149 euros.

Un mono negro, ¿por qué no?

Un mono siempre es un acierto y más si hablamos de un look elegante, como el que debería ser el de Nochebuena. Acostumbradas a los clásicos monos que sieguen la misma línea de diseño, éste de Zara nos ha conquistado porque se sale por completo de lo básico. En satén, con escote palabra de honor y pedrería, este mono sube de nivel cualquier look de Nochebuena. Recogido bajo, ahumados los ojos y algún detalle tipo turbante o una capa rematan este elegantísimo look de Nochebuena de Zara. El mono negro de Zara para un look de Nochebuena tiene un precio de 49,95 euros.

Todo al negro para un look minimalista

La combinación de vestido sencillo y color negro es siempre un acierto. Ya sea Nochebuena, Fin de Año o Jueves Santo. En el caso de este vestido de Zara, nos parece una opción perfecta porque es un diseño sencillo, pero muy sexy. No necesitarás grandes complementos, pero al ser un diseño tan sencillo podrás tomarte algunas licencias maximalistas a la hora de combinarlo. El vestido de Zara para un look de Nochebuena tiene un precio de 99,95 euros.