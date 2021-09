Vale que las tendencias de otoño nos han conquistado por completo y que estamos deseando marcarnos los looks más estilosos con los zapatos más en tendencia de la temporada, pero enfrentarnos al qué me pongo todas las mañanas es algo que se nos hace bola. Cómo combinar los colores y tejidos, qué prenda nos resultará más cómoda a la par que estilosa...

A veces nos resulta difícil apostar por las tendencias de otoño en nuestros looks de toda la semana y eso hace que no nos saquemos todo nuestro potencial (que eso siempre ayuda para enfrentarse a una semana dura). Por eso, para que no se te haga bola eso del qué me pongo, tenemos una propuesta de los siete looks de otoño más en tendencia que vas a querer llevar esta semana (y la que viene).

Súper en tendencia, pero también muy cómodos y ponibles, los looks de otoño más en tendencia que vas a llevar esta semana están pensados para hacer de tu día a día toda una oda al estilo, pero sin perder esa funcionalidad que a veces nos hace falta (demasiadas guerras a las que enfrentarnos de lunes a domingo).

Para esta propuesta de los siete looks de otoño más en tendencia que vas a querer llevar esta semana (y la que viene) hemos hablado con las expertas estilistas de Lookiero, que nos dan todas las claves para enfrentarnos a la semana cargadas de estilo y con un look diferente de lunes a viernes.

Look de otoño para un lunes parisino

Por mucho que sea septiembre, el verano sigue latente, y los looks con aire fresco son un imprescindible en nuestro día a día. Combina una camiseta negra con detalles de encaje, con un pantalón con estampado de cuadro vichy que aporte ese toque parisino que buscamos. Para despertar el look, combínalo con una chaqueta vaquera en tonos vivos. ¿Qué tal en uno de los colores de la temporada como el rojo intenso? Y como broche final, combina tu outfit de lunes con un bolso con tachuelas que despierte tu lado más urbano.

Look de otoño para un martes muy informal

Recién estrenado el otoño resulta imposible resistirnos a sus encantos en lo que a looks se refiere. ¿Qué te parece ir incorporando poco a poco colores otoñales a tu guardarropa? El martes es el día. Opta por una camisa azul marino con estampado en tonos mostaza, combinada con una falda vaquera kaki. Un outfit de martes casual, femenino, chic y con el punto clásico justo para convertirse en el look de martes de oficina.

Look de otoño para un miércoles 'comfy'

Ya has llegado al ecuador de la semana y lo tienes casi casi superado ¿Qué mejor pretexto para lucir este look comfy y estiloso que te proponemos? El miércoles es el día, ¡no pierdas detalle! Hazte con una camisa con estampado de rayas finas, combinada con un suéter de punto gordo en tonos marrones, y tus vaqueros skinny favoritos. Estarás perfecta para pasar la tarde fuera de la oficina con los peques, o tomando unas cañas con amigos. Eso sí, no olvides el detalle clave: tu foulard estampado para aportar al estilismo el toque justo de sofisticación sin dejar de ser desenfadado.

Look de otoño para un jueves de 'afterwork'

Si este es tu plan, tu look de jueves de oficina tiene que tener una característica principal: versatilidad. Tienes que lucir un outfit perfectamente apto para reunirte con tu jefe, y divertirte con tus amigos en la barra de un bar. Opta por un top de punto fino, perfecto para el entretiempo y para pasar del día a la noche sin poner en peligro tu garganta. Combínalo con una falda roja cálida, ideal para resaltar tu silueta, y completa tu look casual de jueves con un foulard estampado.

Look de otoño para un viernes casual

Con el viernes llega el último día de trabajo de la semana en la oficina, y el ya tradicional friday wear o casual friday. En otras palabras, el código de vestimenta de la oficina que te permite ir en vaqueros a trabajar. ¿Qué mejor momento para estrenar tus vaqueros flare o acampanados? Combínalos con una camiseta de colores y una blazer en tonos neutros y estarás tan cómoda como espectacular. Unos botines de tacón para estilizar aún más tus silueta, y un bolso de ante que nos recordará la inspiración boho.

Look de otoño para un sábado urbano

Toca descansar y aprovechar para sacar de nuevo tu lado más urbano. Camiseta serigrafiada con unos skinny jeans y una chupa de cuero. Según tu mood, llévalo con unos stilettos para aportar un toque femme fatale o con unos botines rockeros para un look más andrógino. Eso sí, consigue un toque más lady con un clutch de ante en tonos nude, y si sales por la noche, hazte una coleta engominada, píntate los labios de rojo y tira de maxi pendientes.

Look de otoño para un domingo boho

¿Qué te parece terminar la semana con aires boho? Un look suave con acentos campestres perfecto para un domingo por la mañana. Combina una camisa de estampado floral ligeramente transparente que podrás llevar con unos skinny jeans tipo cargo en tonos kaki. Juega con el aspecto boho chic gracias a un bolso de flecos, y estarás monísima bien para ir a comer en familia, o bien disfrutar de un último helado con los niños. ¿Has visto que fácil es decidir cómo vestir un domingo de manera informal?