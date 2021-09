Los zapatos y botas más en tendencia de este otoño invierno 2021 2022 y cómo combinarlos.

Este otoño invierno 2021-2022 tenemos ganas de pisar fuerte con todas las tendencias que se vienen. Sobre todo en lo relacionado a los zapatos (que levante la mano la que se muere de ganas por ponerse unas botas) ahora que por fin podemos marcarnos los mejores looks de oficina y ya tenemos más que fichada la prenda del otoño: la gabardina.

Las ganas de poder apostar por fin por los zapatos y botas de otoño invierno nos tienen bastante entretenidas estos días, en los que imaginamos todo el rato cómo combinar el calzado más en tendencia para tener lookazos. Aunque primero debemos saber cuáles son los zapatos y botas más en tendencia del otoño invierno 2021 2022 para tener claro cómo combinarlos para triunfar.

Si el paso otoño invierno las botas militares y cowboy fueron las que dominaron el street style, este otoño invierno no iba a ser menos. Aunque nos son los únicos zapatos que están súper en tendencia. Para saber cuáles son los zapatos y botas más en tendencia del otoño invierno 2021 2022 y cómo combinarlos hemos hablado con las expertas personal shopper de Lookiero, que nos dan las claves sobre cuáles son las tendencias de este otoño invierno 2021 2022 en zapatos y botas y cómo combinarlos.

Las botas militares, cómodas y todoterreno

El calzado de estilo militar es cómodo, versátil y muy práctico. Además, es tendencia, ya que firmas de alta costura como Valentino, Salvatore Ferragamo o Miu Miu las han hecho imprescindibles. Este año se seguirán llevando en el clásico negro con algo de plataforma, aunque el street style ya nos ha dejado algún giro de estilo, añadiendo al combo detalles metalizados o de efecto piel de cocodrilo.

¿Cómo llevar las botas de estilo militar este otoño?

Todas las maneras son posibles, ya que estas botas son polifacéticas y muy trendy. Las podrás lucir tanto con un look athleisure (con jogger, sudadera y un plumas), como con un maxivestido y un trench oversize.

Los kitten heels, los reyes del look más clásico del otoño invierno 2021-2022

De diseño retro, pero de espíritu lady. Este es el calzado más clásico y cómodo que podrás encontrar si quieres estilizar tu figura gracias a su tacón y punta afilada. El calzado femenino queda bien con todo, tanto con prendas informales como con unos jeans mom fit. Si te apetece elevarlos y lucirlos de manera más elegante, combínalos con falda midi y camisa para un total look lady. Este año se llevarán en colores lisos y neutros, pero también con ornamentos.

¿Cómo llevar los kitten heels en un look de diario?

Para un look de diario, combina tus kitten heels con unos jeans, un jersey de punto negro y una tote bag. Un outfit compuesto por básicos que harán que tus zapatos se lleven todo el protagonismo.

Las botas cowboy vuelven a pisar fuerte

Las pasarelas de este otoño-invierno de 2021-2022 nos han dejado ver de nuevo la tendencia ecuestre y, por ello, firmas como Dior han apostado por las botas de caña alta en colores como el camel y el negro.

¿Cómo llevarlas las botas cowboy esta otoño-invierno 2021?

Si quieres dar protagonismo a tu calzado, combina una mini falda con un top entallado y una blazer XXL y cierra el conjunto con unas botas camperas. Un look cómodo y todoterreno que seguro que no deja a nadie indiferente.

Los mocasines, un básico en tu armario todos los otoños

Uno de los clásicos del fondo de armario es el mocasín. Estos míticos zapatos, además de encontrarlos en su versión plana de siempre, los podremos ver con plataforma gracias a la influencia de firmas como Versace. Es perfecto si buscas alejarte del clásico look y quieres lucir un toque algo más desenfadado.

¿Cómo lucir mocasines para ir a la oficina?

Si buscas un look de oficina, opta por un total look con un traje sastre de color negro y añade este punto chic con tus mocasines. Escoge unos de color diferente a tu conjunto u opta por unos negros pero con detalles dorados. Si te gusta arriesgar un poco, combina un vestido midi con calcetines blancos y tus mocasines.

Zapatos metalizados, la sorpresa del otoño-invierno 2021

El calzado metalizado, con lentejuelas o glitter es la última tendencia. Los podrás encontrar tanto en zapatos planos como en botas y stilettos. Balenciaga ha sido una de las firmas que ha subido esta tendencia a sus pasarelas y que ha llegado para llevarse el protagonismo de todos los looks.

¿Cómo llevar los zapatos metalizados este otoño-invierno 2021?

Si no te gusta mezclar muchos colores en tus looks, este año hazte con unos zapatos oxford metalizados y lúcelos con unos pantalones culotte y un abrigo beige extralargo, tonos que quedarán muy bien con el zapato. Un look semi monocromático que te ayudará a verte más estilizada y favorecida. Si quieres añadir un toque de color, hazlo con los accesorios y escoge un bolso de mano de color canela.