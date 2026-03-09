Los vaqueros de lunares favoritos de las andaluzas están en Lefties, hacen tipazo y son tendencia máxima en primavera

Los vaqueros siempre son la prenda versátil y funcional que usamos para la mayoría de looks (a excepción de bodas y eventos con un marcado dress code). Tienen la capacidad de adaptarse a infinidad de contextos y los puedes llevar con una blusa y unas deportivas o con un lencero, una blazer y unos tacones. La combinación es la que marca la diferencia. Esta versatilidad hace que cada temporada los vaqueros se reinventen, no solo en los cortes, también los estampados. Esta primavera, los vaqueros originales le gan la partida a los más anodinos y vemos que se tiñen de estampados de rayas y de flores.

Aunque, si hay un estampado que destaque por encima de todos, es el favorito de las andaluzas: el de lunares. Print elegante y atemporal, el estampado de lunares es universal, aunque en Andalucía adquiere un toque más especial. Esta presente en muchos de los looks más elegantes, pero también en el día a día. Por eso, cuando hemos visto estos vaqueros de lunares de Lefties, teníamos claro que a las andaluzas les iban a saltar todas las alarmas.

El biniomio blanco y negro funciona tanto en jeans como pantalones, faldas largas o vestidos y, en el caso de los lunares, se convierte en el print elegante de la primavera. / @modeblogg

Estamos acostumbradas a apostar por este estampado en pantalones de vestir y en versiones más elegantes, pero cuando nos encontramos unos vaqueros de lunares nos replanteamos nuestros looks del día a día. Con un preco bastante económio, además, estos vaqueros de lunares hacen un tipazpo increíble y, si no te convence esta opción, te planeamos una alternativa con la que presumir de calzado.

Las claves de las andaluzas para combinar unos vaqueros de lunares

Si apuestas por el clásico binomio blanco y negro, puedes meter un toque de color a través de los complementos para romper la monocromía. / pinterest

Combinar unos vaqueros de lunares puede parecer sencillo, pero hay que tener en cuenta detalles clave para que el estilismo en su conjunto funcione.

Misma gama cromática : Es un estamado elegante, sí, pero también es bastante llamativo, por lo que si quieres acertar, mejor combina prendas que se muevan en la misma gama cromática. Puedes jugar con el mismo print , pero a contraste.

: Es un estamado elegante, sí, pero también es bastante llamativo, por lo que si quieres acertar, mejor combina prendas que se muevan en la misma gama cromática. Puedes , pero a contraste. Lunares pequeños : Mientras más pequeños sean los lunares, más favorecedor resultará el look. Los lunares de gran tamaño ensanchan y empequeñecen la figura .

: Mientras más pequeños sean los lunares, más favorecedor resultará el look. Los lunares de gran tamaño . Elementos a color: Recuerda añadir un toque de color a través de detalles como el bolso o el calzado para romper la monocromía del estilismo.

De lunares blancos y negros, así son los vaqueros de Lefties favoritos de las andaluzas

El estampado de lunares es uno de los favoritos de las andaluzas, que no dudan en incorporarlo a sus looks de diario. A través de unos vaqueros resulta bastante sencillo, porque lo pueden llevar con blusas, camisetas y jerséis. Sobre todo, si se trata de unos jeans como estos de Lefties.

Vaqueros de lunares de Lefties. / lefties

De color blanco y con los lunares negros (aunque también están disponibles en negro y blanco), estos vaqueros se presengtan con el tiro elevado y las perneras rectas y lo suficientemente anchas como resultar favorecedoras. El tiro elevado ayuda a que las piernas parezcan más largas porque eleva visualmente la cintura, mientras que las perneras rectas potencian el efecto piernas infinitas.

Vaqueros de lunares de Lefties. / lefties

Los lunares son bastante pequeños y los encontramos de forma salipicada por toda la prenda, por lo que resultan elegantes y no añaden un volumen extra a la prenda. A la hoora de combinarlos, puedes jugar con una camiseta negra con hombreras, que eleve tu figura, con un lencero negro y una blazer o con una blusa con volantes, negra o blanca, si quieres reforzar la inspiración flamenca. Añade un toque de color con un bolso en uno de los colores en tendencia de la primavera 2026: el rosa palo.

Vaqueros de lunares de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros de lunares de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

Ref: 1410/320/251

En versión culotte, los pantalones de lunares que adoran las bajitas

En Lefties hay opciones para todos los gustos y hemos encontrado unos vaqueros en versión culotte con el mismo estampado que se convierten en la opción perfecta para las más bajitas. Además, con ellos puedes presumir de calzado, que no necesariamente tiene que ser taconazo.

Vaqueros de lunares versión culotte de Lefties. / lefties

La clave para que estos vaqueros no acorten la silueta es apostar por un calzado en la misma tonalidad, que cree el efecto bloque y no divida la figura en más aprtes. También es buena idea jugar con un calzado que deje el empeine al descubierto, para ayudar a que la pierna se vea más alargada.

Vaqueros de lunares versión culotte de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros de lunares de Lefties tienen un precio de 17,99 euros.

Ref: 1410/325/712