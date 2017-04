Crecimiento azul: un ‘mar’ de oportunidades para el universitario

Económicamente, la importancia de la economía azul radica en la capacidad de diversificar el modelo productivo de las provincias con litoral ya que engloba numerosas áreas que van más allá de las relacionadas con las tradicionales actividades pero, ¿qué ocurre en aquéllas que no cuentan con espacio marítimo? En las provincias fluviales de Córdoba y Sevilla también se cuenta con múltiples posibilidades: "Sevilla tiene puerto a través del río y transporte portuario, además de una extensa historia marítima. Por otro lado, hoy día las distancias no son un impedimento: cualquier empresa de Córdoba o incluso Jaén , aunque son provincias que se mueven más en un ámbito agroalimentario, puede buscar relaciones marinas o marítimas y explotarlas ; o sus universidades pueden desarrollar proyectos de cultivos marinos con agua de mar artificial...", relata Vergara.

Las posibilidades laborales dentro del crecimiento azul para egresados es, pues, amplia incluso en una provincia como Almería donde, si bien cuentan con las aguas del Mediterráneo, su economía es verde –basada en el invernadero y la horticultura– y no tan centrada en el aspecto técnico del crecimiento azul. No obstante, la Universidad de Almería (UAL) también ofrece diversas posibilidades en este área: "Tenemos varios grupos de investigación centrados en los aspectos marítimos aplicados , de los cuales dos mantienen una actividad más significativa: uno de ellos trabaja con microalgas y tiene varias líneas de investigación dedicadas a obtener bioproductos, biomasas, utilizarlos como fuentes de biodiesel... Otro de ellos está centrado en el ámbito de la acuicultura y en temas relacionados con el desarrollo de alimentos o evaluación de aditivos que mejoren el rendimiento a través del alimento de las especies que se cultivan en el mar como doradas, lenguados, lubinas...", analiza el coordinador de CeiMar en la UAL, Francisco J. Moyano.

Se trata por ello de una combinación cada vez más atractiva para reinventarse y buscar nuevas vías de negocio hasta ahora no tan conocidas. Con un objetivo similar se desarrollan en la Universidad de Málaga (UMA) hasta el 26 de abril un total de 11 jornadas sobre empleo azul y focalizadas en comunicar al estudiante cuáles son las profesiones emergentes y demandadas en este área . "Es un ámbito muy diverso y que precisa profesionales de áreas muy distintas. Estas jornadas son una oportunidad para ir a todos los centros a que los estudiantes tengan ese encuentro con esos expertos del sector, con esas empresas que están demandando nuevos profesionales, que están generando empleo y que se lo quieren contar a los estudiantes. En definitiva, no deja de ser una jornada de orientación profesional a los estudiantes: vamos a comunicarles dónde hay oportunidades de empleo y cómo tiene que ser su formación o perfil de competencias para eso", explica el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura .

Crecimiento azul, un nuevo concepto impulsado desde el ámbito europeo

El concepto de crecimiento azul fue acuñado por la Comisión Europea en su informe de septiembre de 2012 Communication from the Commission: Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth, donde se avanzaba la contribución de la política marítima integrada de la UE en la culminación de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para "un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", según explica el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA). Las cifras hablan por sí solas: alrededor del 75% del comercio europeo con países terceros se realiza por mar; los sectores económicos relacionados con el mar emplean a 5,4 millones de personas y aportan un valor añadido bruto de unos 500.000 millones de euros. Se espera que estas cifras hasta 2020 aumenten a 7 millones de personas y a casi 600.000 millones de euros.

¿Contribuyen las Humanidades a la economía azul?

Al margen del sector portuario, la construcción naval, las energías renovables de origen marino o la acuicultura, la economía azul engloba actividades que, a primera vista, no son relacionadas tradicionalmente con el mar. Por ejemplo, en el ámbito del Derecho, las salidas profesionales vinculadas al ámbito marino marítimo engloban desde las aseguradoras hasta el sector medioambiental, la explotación de los recursos; la prevención del fondo marino o las fundaciones y el sector público. El Turismo también es otro de los ejes principales del futuro –como el náutico– ya que el mar y el ocio van de la mano, pero más allá del llamado "turismo de sol y playa". En el área de las Humanidades, la arqueología subacuática o los procesos para la protección del patrimonio cultural sumergido son actividades que demandan también profesionales.