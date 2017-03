¿Qué potro es más hábil para la doma clásica?

Expertos de la Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevilla (US) han publicado un estudio que abre la puerta a la preselección por características morfológicos de caballos de Pura Raza Española para fines deportivos. De este modo, el ganadero podría decidir de antemano a qué caballos entrenar para esta disciplina con resultados óptimos, ahorrando mucho dinero y utilizando caballos que, de otra forma, nunca serían usados para participar en pruebas de doma clásica.

"La inversión que un ganadero tiene que hacer en un caballo para doma es muy alta. El ganadero arriesga mucho a la hora de elegir un potro al que empezar a domar para competir", explica la catedrática de la Hispalense y directora del estudio, Mercedes Valera. "Por primera vez, se ha demostrado la relación genética entre la conformación del caballo y su habilidad para desarrollar los ejercicios de doma clásica".

En esta investigación se han estudiado los rasgos morfológicos de 10.127 caballos de Pura Raza Española y se ha llevado a cabo el análisis de funcionalidad deportiva de 1.545 caballos que compiten en esta modalidad.

Este estudio, realizado por el grupo de investigación de la US nuevas tecnologías de mejora animal y de sus sistemas productivos, nació a raíz de la tesis doctoralDevelopment of genetic evaluation methodologies of the conformation and functional potential sport of the Pura Raza Español horse, de la doctora María José Sánchez, desarrollada en colaboración con expertos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Córdoba (UCO). Actualmente este grupo de investigación, liderado por la catedrática Mercedes Valera, trabaja también en la búsqueda de marcadores moleculares -SNPs mediante chips de ADN- asociados a rendimiento deportivo, rendimiento reproductivo, comportamiento, enfermedades o defectos en caballos.

El grupo de investigación de la Universidad de Sevilla junto a los del departamento de Genética de la Universidad de Córdoba (UCO), por otro lado, ha patentado un método para el diagnóstico precoz de la infertilidad equina.

Se trata de un análisis sencillo a partir de cualquier muestra de la que se pueda extraer ADN del animal -pelo, sangre, cartílago- por el que se detecta si el caballo presenta alguna de las principales alteraciones citogenéticas en sus cromosomas -como síndrome de Turner, sexo reverso, quimerismo-. Esta nueva metodología permite sustituir las técnicas clásicas empleadas con anterioridad, mucho más complejas y costosas, ofreciendo una prueba diagnóstica rápida, fiable -permitiendo una capacidad de detección del 100% de animales afectados- y económica para la detección de animales portadores de estas alteraciones citogenéticas.

"Es un gran avance porque hasta ahora este tipo de estudio se hacía en muy pocos laboratorios y su coste era muy elevado. A partir de ahora, ante un problema de infertilidad en una yegua o en un potro podremos ver si se debe a una anomalía citogenética, o bien descartar este motivo y que el veterinario busque otros posibles diagnósticos y tratamientos", explica Valera.

Esta prueba genética puede realizarse desde el mismo nacimiento del potro -o incluso antes- utilizando para ello una amplia gama de muestras biológicas. Su precio oscila entre 15 y 25 euros, en función del número de animales a los que se realice el análisis, y ya está en marcha su comercialización.