Puerta de Almería

Excavación en pleno casco urbano que integra los vestigios de una fábrica romana de salazón (activa entre los siglos I y IV d. C.) y un tramo de la muralla medieval de origen islámico. Se trata del único enclave de época romana identificado en Almería, donde hoy puede visitarse un centro de interpretación destinado a divulgar el hallazgo y su valor histórico.

El yacimiento de Puerta de Almería, situado en el Parque Nicolás Salmerón de la capital, es un enclave patrimonial único. Reúne los únicos restos romanos conservados en Almería, seis balsas de una factoría de salazones activa entre los siglos I y IV d. C., industria esencial para conservar y comercializar pescado hacia el interior, y los cimientos de una puerta integrada en la muralla islámica que cerraba Al-Mariyya por su frente sur, el que daba al mar.

Su relevancia es doble: histórica y social. Fue la primera excavación urbana realizada en la ciudad, un hallazgo que generó un intenso debate ciudadano sobre la conservación del patrimonio arqueológico en contextos urbanos. A raíz de aquella intervención, se impulsó la creación del centro de interpretación, organizado en tres salas: un audiovisual introductorio, el espacio que alberga la factoría romana, y la zona central dedicada al lienzo de muralla del siglo X, demolida en el XIX para abrir la ciudad al mar.

La puerta documentada, de seis metros, y su cercanía a la zona de construcción de barcos han llevado a algunas investigaciones a plantear que pudo ser la entrada a las atarazanas de la ciudad.