Almería
La presencia romana en la provincia de Almería se aprecia sobre todo en enclaves costeros ligados a la pesca y al comercio marítimo. Por ejemplo, el yacimiento Puerta de Almería en la capital alberga los restos de una de las dos factorías salazoneras romanas, testimonio de la relevancia de la pesca salada como uno de los pilares fundamentales de la economía y el comercio de estos enclaves marítimos.
Puerta de Almería
Excavación en pleno casco urbano que integra los vestigios de una fábrica romana de salazón (activa entre los siglos I y IV d. C.) y un tramo de la muralla medieval de origen islámico. Se trata del único enclave de época romana identificado en Almería, donde hoy puede visitarse un centro de interpretación destinado a divulgar el hallazgo y su valor histórico.
El yacimiento de Puerta de Almería, situado en el Parque Nicolás Salmerón de la capital, es un enclave patrimonial único. Reúne los únicos restos romanos conservados en Almería, seis balsas de una factoría de salazones activa entre los siglos I y IV d. C., industria esencial para conservar y comercializar pescado hacia el interior, y los cimientos de una puerta integrada en la muralla islámica que cerraba Al-Mariyya por su frente sur, el que daba al mar.
Su relevancia es doble: histórica y social. Fue la primera excavación urbana realizada en la ciudad, un hallazgo que generó un intenso debate ciudadano sobre la conservación del patrimonio arqueológico en contextos urbanos. A raíz de aquella intervención, se impulsó la creación del centro de interpretación, organizado en tres salas: un audiovisual introductorio, el espacio que alberga la factoría romana, y la zona central dedicada al lienzo de muralla del siglo X, demolida en el XIX para abrir la ciudad al mar.
La puerta documentada, de seis metros, y su cercanía a la zona de construcción de barcos han llevado a algunas investigaciones a plantear que pudo ser la entrada a las atarazanas de la ciudad.
- Dirección: Calle Parque Nicolás Salmerón, 27, 04002, Almería
- Teléfono: 697 953 445
- Email: puertalmeria.aaiicc
@juntadeandalucia.es
- Precio: Entrada libre. Acceso permitido hasta límite de aforo por seguridad de visitantes y estructuras.
- Horario: De miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 horas. Visita guiada con reserva previa mediante el correo electrónico. Jueves: Reservado a centros educativos en horario de 10:00 a 13:00 h. Sábados: Visitas para público en general a las 12:00 h. Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. En otros festivos nacionales, autonómicos y/o locales, consultar apertura por correo electrónico.
- Aforo limitado a 25 personas. No se permite el acceso de los visitantes al enclave en los 15 minutos previos al cierre.
Yacimiento de Murgi
El yacimiento de Murgi, en El Ejido, es un enclave clave del Poniente almeriense con ocupación continua desde el Neolítico hasta la Tardoantigüedad. En época romana alcanzó el rango de municipium, destacando la domus con el mosaico báquico del siglo III d.C., que refleja la importancia urbana y económica del asentamiento y permite conocer la vida cotidiana en la Bética.
El yacimiento de Murgi, situado en el actual término de El Ejido, constituye uno de los referentes arqueológicos más destacados del Poniente almeriense. Aunque sus primeros restos romanos fueron documentados ya en el siglo XIX, fue el descubrimiento fortuito de un mosaico en 1984 lo que impulsó una investigación sistemática que transformó por completo el conocimiento sobre este enclave. Las excavaciones dirigidas por Ángela Suárez y Manuel Carrilero revelaron una larga secuencia de ocupación que abarca desde el Neolítico hasta la Tardoantigüedad, confirmando la relevancia histórica y cultural de Murgi en la región.
En época romana, el asentamiento alcanzó el rango de municipium, consolidándose como un importante centro administrativo y económico. Entre sus hallazgos más emblemáticos destaca la imponente domus con el mosaico báquico de Ciavieja del siglo III d.C., una pieza de extraordinaria calidad que hoy se ha convertido en símbolo patrimonial de El Ejido. Este conjunto, junto a otras estructuras domésticas y productivas, permite adentrarse en la vida cotidiana y el dinamismo urbano de una comunidad plenamente integrada en el marco de la provincia Bética.
- Dirección: El Ejido 04700, Almería
- Teléfono: 950541014
Cádiz
La provincia de Cádiz conserva destacados testimonios del legado romano, estrechamente vinculados al mar y a la industria pesquera. Sobresale la ciudad de Baelo Claudia, en Bolonia (Tarifa), que prosperó gracias al comercio con el norte de África y a la producción de salazones, junto a la Factoría de Salazones de Cádiz, ejemplo clave de la elaboración del garum y de la integración de la costa gaditana en la economía del Imperio romano.
Baelo Claudia
En la playa de Bolonia, en Tarifa, Cádiz, se conservan las impresionantes ruinas de Baelo Claudia, una ciudad romana fundada en el siglo II a.C. que se erigió en un enclave estratégico del Estrecho de Gibraltar. Reconocida por su completo urbanismo monumental, la antigua urbe refleja la vida cotidiana y económica de la época, desde sus templos y teatro hasta sus factorías de salazones de pescado. Gestionada por la Junta de Andalucía desde 1990, Baelo Claudia se mantiene viva gracias a los esfuerzos de conservación, investigación y difusión que permiten adentrarse en la historia de este importante puerto romano.
El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia son las ruinas de una antigua ciudad romana costera fundada en el siglo II a. C. en un enclave estratégico del Estrecho de Gibraltar, ligada a las industrias pesqueras y de salazón de pescado y al comercio con el norte de África.
Conserva un urbanismo monumental completo, con todos los elementos típicos de una ciudad romana: foro (con basílica, curia y archivo), templos capitolinos (Júpiter, Juno y Minerva) y templo de Isis, teatro, termas, acueductos, muralla completa, mercado y un barrio industrial con factorías de salazones de pescado.
La Junta de Andalucía gestiona el conjunto desde 1990, encargándose de su conservación, difusión e investigación.
- Dirección: Ensenada de Bolonia s/n, 11380 Tarifa (Cádiz) Teléfono: 956 106 793
- Correo electrónico: baeloclaudia.ctcd
@juntadeandalucia.es
- Horario: Del 21 de marzo al 20 de junio: Martes a sábado de 09:00 a 21:00. Domingos, festivos y lunes víspera de festivo, de 09:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado (excepto víspera de festivo). Del 21 de junio al 20 de septiembre: Martes a sábado de 09:00 a 15:00. Domingos, festivos y lunes víspera de festivo, de 9:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado (excepto víspera de festivo). Del 21 de septiembre al 20 de marzo: Martes a sábado de 09:00 a 18:00. Domingos, festivos y lunes víspera de festivo, de 9:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado (excepto víspera de festivo). FESTIVOS CON APERTURA AÑO 2025: 28 de febrero /17 de abril /18 de abril / 15 de agosto / 1 de noviembre / 6 de diciembre / 2 días de festivos locales. LUNES DE APERTURA POR SER FESTIVO O VÍSPERA DE FESTIVO AÑO 2025: /13 de octubre / 8 de diciembre. FESTIVOS Y DÍAS DE CIERRE AÑO 2025: 1 de enero / 6 de enero / 1 de mayo / 24 de diciembre / 25 de diciembre / 31 de diciembre.
- Entrada: Gratuita
Factoría de Salazones de Cádiz
La Factoría de Salazones de Cádiz es un testimonio destacado de la actividad industrial de la antigua Gades, dedicada a la elaboración de conservas de pescado y del célebre garum entre los siglos I a. C. y IV d. C. Sus estructuras, como piletas, canales y talleres, permiten comprender el proceso productivo y el papel de Cádiz como centro de exportación de productos marinos. Musealizada hoy, la factoría muestra la relación de la ciudad con el mar y su importancia económica y estratégica dentro del Mediterráneo romano.
En la factoría de salazones se muestran restos de una instalación industrial de época romana en la que se llevaba a cabo el procesado del pescado para la elaboración de distintos productos alimenticios, fundamentalmente salazones y salsas (salsamenta, murex, liquamen, garum…). La parte conservada se corresponde en su mayoría con grandes piletas en las que se procesaba el pescado, junto a un pequeño sector del patio donde se realizaban las labores previas de despiece y troceado.
El edificio fue construido en el siglo I a. n. e. y se mantuvo en uso hasta su abandono definitivo en el siglo V n. e., ilustrando una de las actividades productivas y económicas más importantes de Gades, célebre por la calidad de sus productos.
La visita se complementa con paneles explicativos, piezas relacionadas con las salazones y la pesca y la proyección de un audiovisual.
Este enclave fue declarado Bien de Interés Cultural en 1998.
- Dirección: Calle Sacramento, 16 11001 Cádiz
- Teléfono: 600 143 016 / 856 904 211 / 671 561 813
- Email: FSalazonesCadiz.aaiicc
@juntadeandalucia.es
- Precio: Entrada libre
- Horario: De lunes a viernes de 10:00h. a 13:30h. Sábados y domingos de 10:00h. a 14:00h. Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto, 24, 25 y 31 de diciembre. En otros festivos nacionales, autonómicos y/o locales, consultar apertura por correo electrónico. Las visitas guiadas se realizarán previa reserva en: FSalazonesCadiz.aaiicc
@juntadeandalucia.es
- Más información: 600 143 016
Córdoba
La provincia de Córdoba conserva enclaves fundamentales para entender el poder romano en el sur de Hispania, como Ategua, escenario clave de la guerra civil entre César y Pompeyo, y Torreparedones, ejemplo de la transformación de un asentamiento ibérico en un importante municipio romano. Ambos yacimientos reflejan la romanización de la Bética y la relevancia estratégica, económica y urbana del territorio cordubense en época romana.
Ategua
Ategua (Encinas Reales, Córdoba), es un yacimiento con más de 3000 años de ocupación estratificada. En época romana republicana fue ciudad amurallada con pórtico columnado, termas y casas alineadas en torno a un decumano. Es célebre por haber capitulado ante Julio César en el 45 a.C., hecho que precipitó la caída de Corduba.
Ategua es uno de los yacimientos más singulares de la arqueología andaluza por su papel destacado en la historia política de la Hispania romana. Ubicado en un cerro estratégico próximo a Santa Cruz (Córdoba), presenta una larga ocupación que se remonta al Calcolítico, pasando por fases del Bronce y del mundo ibérico antes de alcanzar su mayor desarrollo en época romana. Ya entonces era un oppidum fortificado de gran importancia y, con la llegada de Roma, se integró en las redes políticas y militares de la Bética. Su episodio más célebre tuvo lugar en el 45 a. C., cuando fue escenario de un duro asedio durante la guerra civil entre César y los pompeyanos, convirtiéndose en un enclave clave en los acontecimientos que precedieron a la batalla de Munda.
Las excavaciones han revelado una ciudad fuertemente fortificada, con murallas ciclópeas reforzadas en época romana, puertas monumentales, torreones y viviendas adaptadas a la topografía del cerro, además de posibles espacios públicos aún en estudio. Este urbanismo, que combina elementos indígenas y romanos, ofrece una visión excepcional de la transición entre ambos mundos y de las estrategias militares romanas en el interior de la Bética. Aunque menos conocida que otros yacimientos, Ategua es fundamental para entender la romanización y los episodios bélicos que moldearon el destino de Hispania.
- Dirección: Carretera Provincial 271 de Teba. P.K. 6.300
- Teléfono: 957 015 300
- Email: ategua.aaiicc@juntadeandalucia.es
- Precio: Entrada libre
- Horario: Para visitas consultar al email ategua.aaiicc@juntadeandalucia.es
Torreparedones
Torreparedones (Castro del Río/Baena, Córdoba), fue una antigua ciudad ibero-romana en una cima de 10,5 ha. Durante siglos VI a.C.–III d.C. mantuvo murallas y bastiones, y en época romana se urbanizó con foro (528 m²), macellum (mercado), tres termas y templo imperial. El yacimiento, declarado BIC, cuenta con centro de interpretación municipal.
El yacimiento de Torreparedones, situado entre Baena y Castro del Río, destaca como uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del interior andaluz por su excepcional continuidad histórica, desde su fase como oppidum ibérico hasta su desarrollo como ciudad romana plenamente consolidada, posiblemente identificada con Ituci Virtus Iulia. Su ubicación estratégica, dominando rutas naturales entre la campiña y el valle del Genil, favoreció su relevancia política y económica, especialmente entre los siglos I a. C. y II d. C., cuando se integró de lleno en la administración y la vida cultural de la provincia Bética.
El enclave conserva una planificación urbana típicamente romana, con elementos monumentales como el foro porticado, el macellum, uno de los mejor conservados de la Bética, las termas y diversos edificios cívicos y religiosos. A ello se suma el singular Santuario de Dea Caelestis, situado en las afueras, que refleja cultos orientales adoptados por la población. Junto a las viviendas, calzadas y abundantes materiales arqueológicos, Torreparedones ofrece una visión muy completa de la vida cotidiana y la evolución histórica del lugar, hoy convertido en un Parque Arqueológico accesible y plenamente interpretado para los visitantes.
- Dirección: Torreparedones Parque Arqueológico, Carretera A-3125, km. 18
- Precios: Adultos: 2€. Niños, pensionistas y jubilados: 1€.
- Horarios y vuisitas guiadas: Oficina de turismo, C/ Virrey del Pino, 5 turismo@ayto-baena.es www.baenacultura.es Tel. 957 67 17 57. Martes: Cerrado. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos: de 10 a 14 h. Acceso al público hasta 1 hora antes del cierre.
Granada
La provincia de Granada conserva dos enclaves fundamentales del pasado romano: Basti (Baza) y la Villa Romana de Salar. El primero refleja la evolución de una antigua ciudad ibérica hacia modelos urbanos plenamente romanizados, con restos defensivos y funerarios de gran valor histórico, mientras que la villa de Salar destaca por la riqueza de sus mosaicos y esculturas, que ilustran el alto nivel de vida de las élites rurales y el papel clave de las explotaciones agrícolas en la organización del territorio durante la Hispania romana.
Villa Romana de Salar
La Villa Romana de Salar, descubierta a principios del siglo XXI, es un destacado ejemplo de residencia rural de élites en la Hispania romana, con mosaicos, columnas y esculturas que reflejan su alto nivel económico y cultural. Además de su valor artístico, la villa permite entender la organización del territorio y el papel de los grandes complejos agrarios en la economía de la Bética, mostrando cómo estas villas combinaban lujo y explotación agrícola en el interior oriental de Andalucía.
Esta villa romana constituye uno de los conjuntos arqueológicos más singulares del panorama andaluz, tanto por su estado de conservación como por la calidad artística de sus restos. Levantada como una residencia rural de alto nivel entre época altoimperial y tardorromana, este enclave ofrece un valioso testimonio de cómo las élites romanas proyectaban su poder y prestigio a través de la arquitectura doméstica. Sus estancias pavimentadas con ricos mosaicos geométricos y figurativos, junto a elementos escultóricos y decorativos, permiten reconstruir la sofisticación de los espacios destinados a la vida privada y a la representación social.
El yacimiento aporta, además, una visión completa del modelo de explotación del territorio en la Hispania romana, donde las villas funcionaban como auténticos centros de gestión agraria. A través de sus espacios productivos y residenciales, la villa de Salar revela la estrecha relación entre lujo, economía y paisaje, y se ha convertido en un referente esencial para comprender la organización rural de la antigua provincia Bética.
- Dirección: Paraje del Canuto, 18310, Salar, Granada
- Visitas: www.turismosalar.com
- Teléfono: 675967432
Basti
El yacimiento de Basti, ubicado en el Cerro Cepero de Baza, es uno de los enclaves arqueológicos más representativos del sureste peninsular, conocido por su prolongada ocupación desde época ibérica hasta el periodo romano. Durante el dominio romano, Basti se consolidó como un núcleo urbano estratégico dentro de las comunicaciones de la región y como centro articulador del territorio circundante. Su trama urbana, los restos constructivos y los abundantes hallazgos materiales permiten reconstruir la vida cotidiana, las prácticas funerarias y las dinámicas económicas que caracterizaron esta comunidad en plena integración dentro de la provincia Bética.
Basti representa uno de los testimonios arqueológicos más completos y significativos del sureste peninsular. Su historia se extiende desde la cultura ibérica hasta el periodo romano, cuando la ciudad experimentó una profunda transformación urbanística y cultural. Durante esta etapa, Basti se integró plenamente en la red administrativa y económica romana, adoptando nuevos modelos arquitectónicos, sistemas de organización urbana y prácticas sociales que reflejan la romanización del territorio. La presencia de estructuras domésticas, espacios públicos y materiales de importación muestra el dinamismo de un enclave que funcionó como punto de conexión entre el interior y las rutas comerciales mediterráneas.
La necrópolis asociada y los numerosos hallazgos arqueológicos, entre ellos monumentos funerarios, cerámicas, inscripciones y objetos cotidianos, ofrecen una visión detallada de la vida y las creencias de sus habitantes durante la Antigüedad. Basti destaca también por la relevancia de piezas como la célebre Dama de Baza, que ilustra la riqueza cultural ibérica previa a la llegada de Roma. Este cruce de influencias convierte al yacimiento en un enclave clave para comprender la evolución histórica, social y económica de la región y el proceso de integración entre las tradiciones locales y el mundo romano.
- Dirección: A-92N, 18800 Baza, Granada, España
- Teléfono: 858 89 13 17
- Mail: oficinadeturismo@bazaturismo.com
- Web: www.ciyabaza.es
Huelva
Turóbriga es uno de los yacimientos romanos más importantes de la provincia de Huelva y el único núcleo urbano excavado de forma extensa en el territorio. Su relevancia radica en que permite comprender la implantación romana en el extremo occidental de la Bética, mostrando el control del territorio y el urbanismo romano a través de su foro, termas y espacios públicos, lo que lo convierte en un referente clave para la historia antigua y la romanización de Huelva.
Turóbriga
Turóbriga (Aroche, Huelva) fue una ciudad hispanorromana fundada ex novo en época de Nerón (s. I d.C.) para pacificar la Baeturia Céltica. Conserva foro, baños, área porticada tipo Campus Martius y restos de urbanismo romano, todo sobre un trazado original de campamento militar
El yacimiento de Turóbriga, en Aroche, constituye uno de los testimonios arqueológicos más valiosos para comprender la presencia romana en la actual provincia de Huelva. Fundada probablemente en época augustea, la ciudad se desarrolló como un enclave estratégico en el extremo occidental de la Bética, articulando las comunicaciones entre el interior serrano y las rutas hacia Lusitania. Su singularidad radica en ser el único núcleo urbano romano excavado de forma significativa en la provincia, lo que lo convierte en una referencia imprescindible para interpretar el modelo urbano, administrativo y económico implantado por Roma en una zona donde este tipo de asentamientos fueron escasos.
Los restos conservados, entre ellos el foro, las termas, áreas domésticas y espacios artesanales, permiten reconstruir con notable detalle la vida cotidiana de sus habitantes y las dinámicas urbanas que dieron forma a la ciudad. Su estudio ha aportado una información única sobre la romanización de Huelva, ofreciendo claves sobre la estructura del territorio, la gestión de los recursos y la integración de las comunidades locales en las nuevas estructuras de poder. Gracias a ello, Turóbriga se ha consolidado como un referente histórico y cultural indispensable para comprender la Antigüedad en el extremo occidental andaluz.
- Dirección: Finca La Belleza, Ermita de San Mamés. Carretera Nacional 433 Sevilla-Lisboa, Km 128, 21240 Aroche, Huelva
- Teléfono: 959 140 201 / 959 140 342
- Email: ayuntamientoaroche@yahoo.es
- Precio: Gratuito
- Horario :Del 14 de mayo al 30 de septiembre - De martes a viernes de 9:00 a 15:00 horas; sábados, domingos y festivos de 10:30 horas a 15:00 horas.Del 1 de octubre al 14 de mayo - De martes a jueves de 08:00 a 17:00 horas; viernes, sábados, domingos y festivos de 11:00 a 17:00 horas. Cerrado los días 1, 5 y 6 de enero; 31 de mayo, 1 y 2 de junio (Romería); 15, 16, 17 y 18 de agosto (Feria) ; 24, 25 y 31 de diciembre.
Jaén
Cástulo, en Linares, es uno de los yacimientos más emblemáticos para comprender la historia antigua de la provincia de Jaén. Su importancia estratégica y económica, ligada a las rutas comerciales y a la minería del Alto Guadalquivir, junto a la riqueza de hallazgos como el Mosaico de los Amores o la Pátera de Cristo en Majestad, lo convierten en un referente clave para el estudio de la romanización en Andalucía oriental y en uno de los principales conjuntos arqueológicos de la Península Ibérica.
Cástulo
Antiguo oppidum ibero, capital de la Oretania, habitado desde el bronce hasta la Alta Edad Media. En época romana fue ciudad importante con necrópolis y foro. Hoy sus ruinas (junto a Linares) incluyen centro de interpretación y museo monográfico
El yacimiento de Cástulo, en el término municipal de Linares, es uno de los escenarios arqueológicos más destacados del sur peninsular, donde confluyen siglos de historia que abarcan desde la cultura ibérica hasta la época romana. Su ubicación estratégica junto al río Guadalimar y su papel como centro político, comercial y militar convirtieron a Cástulo en una ciudad clave en la Antigüedad. Los numerosos descubrimientos realizados en sus excavaciones, entre ellos edificios monumentales, complejos termales, inscripciones y célebres mosaicos, permiten reconstruir con claridad la evolución de una urbe esencial en la articulación del Alto Guadalquivir.
Hoy, Cástulo se erige como un referente patrimonial imprescindible y un testimonio vivo de la profundidad histórica de Andalucía oriental, consolidándose como uno de los yacimientos más significativos de la península.
- Dirección: Carretera JV-3003 s/n (Ciudad de Cástulo), 23700 Linares (Jaén)
- Horario y días de visita: El conjunto arqueológico permanece cerrado los lunes, excepto si son víspera de festivo. Los horarios varían según la temporada. Según la temporada, los horarios de visita son los siguientes: del 21 de marzo al 20 de junio, de martes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, y domingos, festivos y lunes víspera de festivo de 9:00 a 15:00 horas. Del 21 de junio al 20 de septiembre, el horario es de 9:00 a 15:00 horas de martes a domingo y festivos. Del 21 de septiembre al 20 de marzo, de martes a sábado de 9:00 a 18:00 horas, y domingos, festivos y lunes víspera de festivo de 9:00 a 15:00 horas.
- Entradas: La entrada es gratuita para ciudadanos españoles y de la Unión Europea, mientras que para otros visitantes tiene un coste de 1,50 euros. Para concertar visitas de grupo, se puede llamar al 953 106 074 o al 600 143 464.
Málaga
Los yacimientos romanos de la provincia de Málaga, desde Acinipo hasta el teatro romano de Málaga, muestran la intensa actividad económica y cultural de la región durante la Antigüedad. Sus restos de termas, mosaicos y espacios productivos permiten comprender la importancia estratégica de Málaga dentro de la Bética y su papel clave en las rutas que conectaban el interior con el Mediterráneo.
Acinipo
Acinipo (Ronda) fue una ciudad romana fundada en el 206 a.C. que sobresalió por su teatro semicircular (62 m de diámetro, s. I a.C.) excavado en la roca. También se conservan restos de una gran domus señorial, termas (con palestra) y calzadas. Declarada BIC en 2011.
El yacimiento de Acinipo, situado en la Serranía de Ronda, es uno de los enclaves arqueológicos más singulares de la provincia de Málaga. Ubicado en lo alto de una meseta con vistas espectaculares del entorno, este antiguo núcleo romano ofrece una imagen clara de cómo Roma articuló asentamientos en zonas estratégicas del interior. Su historia se remonta a periodos prerromanos, pero alcanzó su mayor esplendor en época imperial, cuando se desarrolló como una ciudad plenamente estructurada, con espacios públicos, zonas residenciales y una notable actividad agrícola y ganadera ligada a su territorio.
Entre sus restos destaca de forma especial el teatro romano, uno de los mejor conservados de Andalucía, cuya estructura monumental refleja el estatus que llegó a tener la ciudad. A su alrededor se identifican asimismo trazas del foro, viviendas y sistemas defensivos que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de Acinipo en su momento de máximo esplendor. Hoy, este yacimiento no solo es un referente arqueológico, sino también un espacio cultural y paisajístico único que revela la profunda relación entre Roma y el territorio malagueño.
- Dirección: Partido rural de Peñacerrada, Carretera MA-486, Km 11,8, 2900 Ronda, Málaga
- Teléfono: 951 041 452
- Email: svipc.dpma.ccul@juntadeandalucia.es
- Entrada: Gratuita
- Horario: (Visitas libres.) El calendario de apertura de visitas libres al enclave se publica mensualmente en su página de Facebook. Visitas guiadas: Dos pases todos los sábados y domingos a las 10:30 horas y a las 12:00 horas, con una duración aproximada de 1 hora. Horario especial de visitas guiadas con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio: 13, 24 y 31 de octubre a las 11:00 h. Es necesaria la reserva previa a través de los siguientes medios: acinipovisitasguiadas@gmail.com / 621 23 20 07
Teatro Romano de Málaga
El principal vestigio romano de la ciudad. Construido a comienzos del s. I d.C., parcialmente reutiliza termas republicanas. Aún pueden verse la cavea esculpida en la ladera, la orchestra de mármol y restos de la escena ornamentada.
El Teatro Romano de Málaga, situado a los pies de la Alcazaba, es uno de los símbolos más representativos del pasado clásico de la ciudad. Construido en época de Augusto, este espacio escénico refleja el proceso de romanización de Malaca y la importancia que tuvo como enclave urbano y portuario dentro de la provincia Bética. Su estructura, parcialmente excavada en la ladera del cerro, muestra la adaptación de la arquitectura romana al terreno y ofrece una visión clara de cómo se concebían los espacios públicos destinados al ocio y la vida social.
Redescubierto en 1951 tras siglos oculto bajo otras construcciones, el teatro inició un proceso de recuperación que permitió sacar a la luz la orchestra, la cavea y otros elementos fundamentales del edificio. Hoy es uno de los monumentos más visitados de Málaga y un auténtico puente entre la ciudad moderna y su pasado romano, además de funcionar como un espacio cultural vivo donde se celebran actividades y representaciones que devuelven al teatro parte de su función original.
- Dirección: Calle Alcazabilla, s/n, 29015,Málaga
- Teléfono: 951 50 11 15/ 671 53 92 12
- Email: TRomanoMalaga.aaiicc
@juntadeandalucia.es
- Entrada: Gratuita.
- Horario: Acceso permitido hasta límite de aforo por seguridad de visitantes y estructuras. De martes a sábado de 10:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 16:00 h. Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. En otros festivos nacionales, autonómicos y/o locales, consultar apertura por correo electrónico. No es necesario reservar entrada para la visita libre. Para las visitas guiadas se recomienda reserva, a través del teléfono 951 501 115 o en el correo electrónico TRomanoMalaga.aaiicc
@juntadeandalucia.es.
Sevilla
Los yacimientos romanos de Sevilla, como Itálica, cuna de emperadores y ciudad monumental, y Munigua, con su santuario en terrazas y desarrollo urbano adaptado al terreno, muestran la diversidad, el poder y la riqueza cultural que Roma implantó en la Bética.
Itálica
Fundada en 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión como primer establecimiento romano fuera de Italia. Bien de Interés Cultural (BIC), conserva calles ortogonales, anfiteatro, termas (Mayores y Menores) y prestigiosos edificios imperiales (Traianeum) de época de Trajano y Adriano.
El Conjunto Arqueológico de Itálica, ubicado en Santiponce, es uno de los yacimientos romanos más emblemáticos de la Península Ibérica y un referente esencial para comprender la presencia de Roma en la Bética. Fundada en 206 a. C. tras la victoria de Escipión sobre los cartagineses, Itálica se convirtió en un asentamiento estratégico donde se asentaron veteranos de guerra y que, con el tiempo, evolucionó hasta alcanzar un notable desarrollo urbano. Su trazado, especialmente visible en la llamada Nova Urbs, muestra la planificación propia de una ciudad romana de época imperial, con amplias calles porticadas, viviendas de élite y edificios públicos de gran relevancia.
Entre sus restos más impresionantes destacan el anfiteatro, uno de los mayores del Imperio, y las magníficas domus decoradas con mosaicos, que permiten asomarse a la vida cotidiana de sus habitantes más pudientes. Además de su valor arquitectónico, Itálica es célebre por haber sido la patria chica de los emperadores Trajano y Adriano, hecho que subraya su importancia dentro del contexto romano. Hoy, sus ruinas constituyen un espacio único donde historia, arqueología y paisaje se combinan para ofrecer una experiencia profunda y evocadora del mundo antiguo.
- Dirección: Avenida de Extremadura, 2, Santiponce, Sevilla
- Entrada: Gratuita
- Horario: Hasta el 20 de sept.: Ma – D, festivos y víspera de festivos, 9:00 – 15:00 h. Desde 21 de septiembre: Ma - S, 9:00 – 18:00 h. / D, festivos y víspera de festivo, de 9:00 – 15:00 h.
- Teléfono: 600 141 767
Munigua
Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla): Municipium Flavium Muniguense, asentamiento minero-romano en Sierra Morena. Alcanzó auge en los ss. I–III d.C., reflejado en el gran santuario escalonado dedicado a Fortuna y Hércules, así como plazas públicas y viviendas señoriales romanas. Hoy puede visitarse por sendero señalizado desde el cortijo cercano.
El yacimiento de Munigua, situado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, es uno de los enclaves arqueológicos más singulares de la provincia de Sevilla. Su origen se vincula estrechamente a la explotación minera del entorno, que impulsó el desarrollo de una comunidad próspera en época romana. Lo que distingue a Munigua es su asombrosa adaptación al terreno: la ciudad se organizó en terrazas ascendentes sobre una ladera, integrando viviendas, edificios públicos y espacios productivos en una compleja arquitectura urbana que refleja tanto su función económica como su dimensión religiosa.
El rasgo más emblemático del yacimiento es su gran santuario en terrazas, una construcción monumental única en la Hispania romana, que domina el conjunto y simboliza la importancia del culto y la vida cívica en la ciudad. A sus pies se distribuyen el foro, las termas, los edificios residenciales y diversas estructuras vinculadas a la minería, que permiten reconstruir la actividad cotidiana de sus habitantes. Munigua es, hoy, un lugar excepcional para comprender cómo Roma aprovechó los recursos del territorio y cómo las comunidades locales se integraron en un paisaje marcado por la explotación minera y la monumentalidad religiosa.
- Dirección: Cañada Real de El Pedroso, 41350, Villanueva del Río y Minas, Sevilla
- Teléfono: 697 954 445 (en horario de atención de miércoles a domingos de 10:00 a 14:00h)
- Email: munigua.aaiicc@juntadeandalucia.es
- Entrada: Gratuita
- Horario: De miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 horas. No se permitirá el acceso de visitantes al enclave en los 30 minutos previos al cierre. Cerrado: lunes y martes, así como los festivos 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 25 de mayo, 13 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre. En otros festivos nacionales, autonómicos y/o locales, consultar apertura por correo electrónico.