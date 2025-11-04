La ciudad romana que atrae a miles de turistas a Sevilla: "No me esperaba que fuera tan espectacular"

A pocos minutos de Sevilla en coche se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos de mayor importancia no solo de la provincia sino de todo el país. Se trata de la ciudad de Itálica, un lugar fundado en el año 206 a.C. cuyos restos, que se conservan en buen estado, se pueden visitar aún hoy permitiendo a los visitantes hacer un viaje al pasado.

En la actualidad Itálica es uno de los lugares más visitados de Sevilla, atrayendo no solo a turistas nacionales y extranjeros sino a algunos productores que han grabado en sus zonas más emblemáticas series tan populares como Juego de Tronos o películas como Grupo 7.

Breve recorrido histórico

La ciudad romana, se ubica en el Bajo Guadalquivir, a medio camino entre Sevilla (entonces Hispalis) y Alcalá del Río (lamada Ilipa), en la actual Santiponce, muy próxima a las rutas que conectaban con la zona de explotación minera de la Sierra Norte de Sevilla y Huelva. Desempeñó un importante papel estratégico, tanto en lo político-militar, como en lo económico, durante el Alto Imperio Romano. Prueba de ello es que llegó a ocupar una superficie aproximada de 52 hectáreas.

La ciudad de Itálica, ubicada en el actual muncipio de Santiponce, fue fundada en el año 206 a. C., en un hábitat indígena de la Turdetania que se remonta, al menos, al siglo IV a. C. A ella iban a parar los veteranos italianos aunque también fue el lugar en el que nacieron los emperadores Trajano y Adriano. Con el emperador Augusto, la ciudad se desarrolló llegando a diferenciar lo que se llamó la nova urbs, Una nueva ciudad que llegó a tener alcantarillado y servicios básicos, lo que lo situaba en uno de los lugares más avanzados del mundo romano en su momento. El uso de Itálica se mantendría hasta el periodo musulmán cuando pasó a ser una cantera de materiales y llamándose entonces Sevilla la Vieja.

Opiniones y visitas

Actualmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica recibe más de 120.000 visitas al año y muestra al visitante un espléndido anfiteatro romano y da la posibilidad de pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, así como de conocer las casas, edificios públicos, objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes.

El yacimiento cuenta con más de 9.500 opiniones en Google Reseñas, siendo un gran porcentaje de ellas eminentemente positivas y recomendando de manera encarecida su visita. Carlos P confiesa que nno se esperaba que fuera tan espectacula mientras que Minerva S. asegura que se trató de una "experiencia increíble e inolvidable", de la que además destaca que "empleados y personal de información geniales".

Del mes de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre Itálica abre de martes a sábado, de 09:00 a 18:00 horas; domingos y festivos,. de 09:00 a 15:00 horas y lunes (excepto víspera de festivo), cerrado. Las personas sevillanas podrán entrar en el conjunto de forma gratuita pero no dispondrán de audioguía.