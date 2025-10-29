Es uno de los palacios más visitados de Sevilla y es conocido por sus impresionantes patios y jardines: "Es una auténtica joya en la ciudad"

En pleno centro de la ciudad, muy cerca de las Setas de la Encarnación, se encuentra el Palacio de las Dueñas, una casa palacio de estilo gótico-mudéjar que se construyó entre los siglos XV y XVI y que fue la residencia de personajes tan ilustres como Antonio Machado cuando este se convirtió en casa de vecinos en el siglo XIX.

Perteneciente a la Casa de Alba, en la actualidad este palacio se sitúa en el podio de los más visitados en la hispalense, solo por detrás de los Reales Alcázares de Sevilla o de la Casa de Pilatos. Esto lo convierte en uno de los imprescindibles de la ciudad si se quiere conocer algo más allá de los principales monumentos sevillanos, con una oferta de visitas de diferente tipo que abarca un amplio abanico de gustos (teatralizadas, nocturnas, etc.).

Historia de la casa palacio

El Palacio de las Dueñas se construyó entre los siglos XV y XVI, tomando el nombre del desaparecido monasterio de Santa María de las Dueñas, que se encontraba en el solar colindante y que se acabaría demoliendo unos siglos después, en el XIX.

Originalmente, la casa palacio pertenecía a los Pineda, señores de Casa Bermeja, que constituían uno de los linajes del patriciado de Sevilla. Sus miembros ejercieron importantes oficios como la escribanía mayor del cabildo de la ciudad y participaron en episodios bélicos de la Guerra de Granada.

Unos años más tarde el palacio lo heredaría Fernando Enríquez de Ribera, II marqués de Villanueva del Río y padre de Antonia Enríquez de Ribera, casada en 1612 con Fernando Álvarez de Toledo, futuro VI duque de Alba. Desde esta fecha y hasta la actualidad el palacio pertenece a la Casa de Alba.

En el siglo XIX la casa palacio pasaría a convertirse en una casa de vecinos en la que vivirían algunas familias, entre las que destaca la de Antonio Machado, quien pasó allí parte de su infancia. De ahí nacen sus conocidos versos: "Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y hay un huerto claro donde madura el limonero", de Campos de Castilla, obra escrita en 1912.

En el siglo XX el Palacio de las Dueñas acogería a diversas personalidades del mundo de la cultura, la política y las artes que o bien residirían en él o bien lo visitarían. Destacan entre estas personas la Emperatriz Eugenia de Montijo, el político e hispanista inglés, Lord Holland, Eduardo VIII y su hermano Jorge VI, Alfonso XIII, Jacqueline Kennedy, Wallis Simpson, Grace Kelly y su marido Rainiero de Mónaco, entre otros.

En la actualidad y a través de la Fundación Casa de Alba, que fue fundada en 1973, este palacio quedaría abierto al público para que tanto sevillanos y sevillanas como visitantes con inquietudes culturales pudieran conocerlo y disfrutar de él y de las colecciones de la Casa de Alba.

Visitas al Palacio de las Dueñas

Habiéndose convertido en uno de los palacios más populares y conocidos de la hispalense, el de las Dueñas ofrece visitas de diferente tipo aptas para todos los públicos. De esta forma hay desde tours virtuales a través de sus jardines, hasta visitas guiadas nocturnas durante varios días a la semana, visitas temáticas en la que recrean alguna ópera basada en la ciudad de Sevilla e incluso talleres para niños y familias. Toda la información acerca de estas visitas está disponible en la página web del Palacio de las Dueñas. Los precios de las entradas oscilan entre los 14 y los 22 euros según el tipo de recorrido elegido.