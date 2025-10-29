Mercado Navideño de Artesanía 2025: cuándo empieza la feria más famosa de la Navidad sevillana

Desde el viernes 5 de diciembre de 2025 y hasta el lunes 5 de enero de 2026, a lo largo de todo un mes, el centro de Sevilla volverá a acoger una nueva edición de su tradicional Mercado Navideño de Artesanía, también conocido como Feria de Artesanía Creativa, que en esta ocasión celebra su vigesimosexta edición.

La feria estará alojada en los jardines del Paseo de Cristina de Sevilla, tratándose del segundo año en que esta cita comercial se sitúa en esta ubicación. Estará integrada por 52 expositores, 50 de los cuales estarán ocupados por talleres artesanos de Sevilla capital y la provincia, nacionales e internacionales. Como viene siendo habitual el evento está organizado por la Federación de Artesanos de Sevilla (FAS) con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Horario del mercado navideño

El Mercado Navideño de Artesanía de Sevilla será de acceso completamente libre y gratuito, ya que se encuentra a pie de calle, por lo que cualquier persona puede disfrutar de él. El horario para visitarlo es el siguiente:

Lunes a domingo , de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y el 31 de diciembre el mercado estará abierto únicamente en horario de mañana, de 11:00 a 15:00 horas.

La Federación Artesanal de Sevilla (FAS) es una organización profesional y sectorial de artesanos, sin ánimo de lucro y de ámbito provincial que se constituyó hace más de 30 años, en 1993. Su propósito es agrupar a las asociaciones de artesanos y defender sus intereses profesionales y sectoriales en Sevilla. Como tal, está integrada por diversas asociaciones de artesanos que se dedican, además de a sus labores profesionales, a la promoción y defensa de los intereses de los artesanos de la provincia.

El Mercado Navideño Artesanal no es la única cita de este tipo que la Federación Artesanal de Sevilla organiza a lo largo del año. En primavera y otoño también anuncia sus tradicionales Ferias Creativas con las que se pueden conoces los productos más especializados de los artesanos y artesanas que las componen.