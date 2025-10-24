Feria del Belén de Sevilla 2025: cuándo empieza y qué horarios tendrá

Después de más de 30 años en la ciudad, la XXXII edición de la Feria del Belén de Sevilla se instalará en pleno centro de la hispalense el próximo 8 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, justo antes del comienzo de la Navidad, para acercar a los sevillanos y sevillanas las figuras y accesorios más tradicionales y artesanos para sus portales de Belén.

Durante más de un mes más de una decena de puestos de artesanía con todo tipo de accesorios y figuras para el Belén estarán ofreciendo sus mejores productos a todo aquel que quiera acercarse a esta feria que ya es toda una tradición en la hispalense. Este evento, que está organizado por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE) en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla se podrá visitar en la zona de la calle Fray Ceferino y la Avenida de la Constitución, entre la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Horario de la feria

La Feria del Belén de Sevilla es de acceso completamente gratuito ya que se trata de un mercado a pie de calle. Este se podrá visitar de lunes a viernes, en dos tramos horarios, así como los fines de semana y los días festivos. El horario es el siguiente:

De lunes a viernes: de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Fines de semana y festivos: de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

La Feria del Belén de Sevilla es una feria de artesanía navideña que tiene sus orígenes en el año 1993, hace ahora 32 años. En ella varios artesanos y artesanas dedicados a los accesorios propios del Belén se dan cita una vez al año en la Avenida de la Constitución y entre los meses de noviembre y diciembre, fecha previa a la Navidad, para vender sus productos más especiales.

Expositores en 2025

En esta edición habrá un total de 14 puestos de artesanía que estarán presentes ofreciendo sus productos. Serán los siguientes:

Antigua Cerería del Salvador

Artesanía San Julián

María José Romero

Gregorio García Colón

Óscar Lazarte

Alfares

Gloria Botonero

Marieta Artesanía

Belenes San Juan Bosco

Pichardo Belenes

Artesanía Hispalis

Olga Bobadilla

La casa del belenista

Jorge Antequera

La Feria del Belén de Sevilla se ha consolidado ya como una de las citas más tradicionales y esperadas dentro de la programación previa a la Navidad. En ella, los visitantes encontrarán diversas y originales formas, tamaños, estilos y materiales, incluidas figuras al estilo Playmobil.

De esta manera en las diferentes tiendas repartidas por la Avenida de la Constitución se pueden adquirir desde complementos para el belén como comida, tendederos, telares, carros de madera o animales hasta elementos que forman parte del paisaje, como fuentes, musgo, puentes o montañas, entre otros. La actividad del belenismo de Andalucía está protegido desde 2023 como BIC de Interés Etnológico andaluz.