Comienza la romería más antigua de Sevilla en uno de los enclaves más únicos de la provincia: tiene casi cinco siglos de historia

El próximo domingo, 26 de octubre, tendrá lugar la celebración de la Romería de Cuatrovitas, la más antigua de la provincia de Sevilla y una de las más importantes de la zona debido a su historia y repercusión. Con salida desde la localidad sevillana, la Misa de Romeros se celebra en la Iglesia Parroquial a las 8 horas de la mañana, a continuación, tiene lugar la salida en romería de la imagen desde el centro urbano de Bollullos de la Mitación hasta su ermita, declarada Monumento de Interés Cultural en 1931.

Los orígenes de la Romería de Cuatrovitas

La Romería de la Virgen de Cuatrovitas, patrona del municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, tiene sus orígenes hace casi 500 años, a finales del siglo XVI, en concreto en el año 1595, cuando un pastor encontró la imagen en el interior de un pozo. Según cuenta la leyenda, el pastor, aturdido por la falta de agua, vería salir un resplandor de dicho pozo y al no poder identificar de qué se trataba, pidió ayuda a los vecinos del pueblo, quienes descubrieron que en el fondo del pozo había una cueva en la que se encontraba la imagen, una virgen que portaba a su hijo, Jesús, en una de las manos y un higo en la otra.

La Virgen de Cuatrovitas sale en procesión el tercer domingo de septiembre / Ana Ortega

Se convino que se le pusiera a la imagen el título de Cuatrovitam debido a la fortaleza que había cerca del lugar en el que se produjo el hallazgo y que llevaba el mismo nombre. Desde entonces se decidió que esta imagen sería colocada en el altar de la Ermita para rendirle culto. A ella acudirían no solo los lugareños y lugareñas, sino personas de toda la comarca para rogarle que los curaran de enfermedades, que los salvaran epidemias, guerras y otras calamidades públicas pero, sobre todo, que protegiera las cosechas en peligro. La imagen primitiva de la Virgen de Cuatrovitas fue sustituida por la que hay en la actualidad y que es obra de Juan Astorga, quien la crearía en el primer cuarto del siglo XIX.

En el año 1957 fue proclamada patrona de esta localidad, más de un siglo después, y en el año 1968 también recibiría el nombramiento de patrona del Gremio de la Aceituna del Verdeo del Aljarafe. En 1980 tuvo lugar la Coronación de la Virgen, elevada a Canónica en 1999, cumpliendo el pasado el XXV aniversario de este nombramiento.

El colorido de su romería

A pesar de estar documentada la de Cuatrovitas como la romería más antigua de la provincia de Sevilla, con orígenes en 1595 según fuentes de la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatrovitas, sus traslados se vienen haciendo tal como se hacen en la actualidad desde algo después, en el siglo XVII.

Además de su antigüedad, si por algo destaca esta romería es por el adorno de sus carretas, decoradas con papel de seda con el que forran toda la estructura de la misma creando unos diseños únicos y muy llamativos que visten de color y alegría esta popular fiesta. De estas carretas participan en la peregrinación entre 20 y 25, pero junto a ellas hay decenas más que las acompañan en su camino a Cuatrovitas.

Carretas de pique / Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación

La Virgen hace el camino en templete de plata portado en una carreta de bueyes y junto a ella va toda una comitiva de caballistas y romeros a pie. Desde las 08:00 horas y hasta el mediodía, momento en el que los bollulleros y bollulleras llegan a la ermita, son decenas las personas que los acompañan junto al cante de los presentes y el sonido de los tamboriles y las palmas.

La Romería de Cuatrovitas es una tradición con un encanto único cuya belleza no solo se encuentra en los paisajes por los que pasan o en su historia, sino en la unión de sus vecinos y vecinas, en la emoción compartida y en ese sentimiento común que hace de este día una auténtica joya en la provincia de Sevilla.